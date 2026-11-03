أعلن "‌بنك الشعب الصيني"، الثلاثاء 3 تشرين الثاني/نو⁠فمبر 2026، عن أنّ محافظه ​ومحافظ "​البنك المركزي العُماني" وقّعا، أمس الاثنين، اتفاقية ​ثنائية لمبادلة العملات ‌لمدة 5 سنوات، بقيمة 30 ​مليار ​يوان (4.50 ⁠مليار دولار)، ​أو ​1.5 ⁠مليار ريال عُماني.

جاء توقيع الاتفاقية بالتزامن مع زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد إلى الصين، أمس الاثنين، التي أجرى خلالها مباحثات موسّعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، في أول زيارة لسلطان عُماني إلى بكين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1978، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون في قطاعات التقنية والابتكار والذكاء الاصطناعي والطاقة والطاقة المتجدِّدة والصناعات التحويلية واللوجيستيات والتجارة الرقمية والأمن الغذائي، إلى جانب تعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية والموانئ.

جدير ذكره أنّ مبادلة العملات هي اتفاق بين طرفين يكونان في العادة مصرفَيْن مركزيين أو مؤسسات مالية، لتبادل مبلغ محدَّد بعملة معينة مقابل مبلغ بعملة أخرى لفترة زمنية محدَّدة، مع الاتفاق على إعادة تبادلها لاحقًا بالشروط والأسعار المتَّفق عليها مسبقًا.

وتهدف هكذا خطوة إلى مواجهة تقلُّبات الأسواق المالية، ودعم الاستقرار النقدي، وتسهيل التجارة البينية بين الدول.

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