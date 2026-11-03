أعلن حرس الثورة الإسلامية أنه وضع جميع التدابير والتوجيهات الأخيرة للقائد الأعلى للقوات المسلحة آية الله الإمام السيد مجتبى الخامنئي، التي صدرت خلال لقائه كبار قادة القوات المسلحة، موضع التنفيذ بكل طاقته، مؤكدًا أنه لن يتوانى عن تنفيذها بالتنسيق والتآزر مع سائر القوات المسلحة والمدافعين عن البلاد.

وأشار حرس الثورة في بيان، إلى أن الجاهزية القتالية الذكية، وتحديث بنك الأهداف، ووضع الأصول المادية وغير المادية للعدو في مرمى النيران، والرد الفوري والمؤثر، من دون قيود جغرافية، على أي تهديد مهما كان مستواه أو نوعه، تشكل محور مهامه في المرحلة الراهنة.

وأضاف أن هذه الإجراءات، المدعومة وطنيًا للقوات المسلحة، أرست ركيزة استراتيجية لمواجهة العداء الأجنبي لإيران وعملائه في الداخل.

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