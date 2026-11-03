كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي "معسكر التغيير" الصهيوني: سنعمل فورًا لاستبدال حكومة 7 أكتوبر واختيار رئيس "الكنيست" 

إيران

حرس الثورة: وضعنا توجيهات السيد الخامنئي موضع التنفيذ في إطار
🎧 إستمع للمقال
إيران

حرس الثورة: وضعنا توجيهات السيد الخامنئي موضع التنفيذ في إطار "الردع الأقصى"

2026-11-03 19:07
93

أعلن حرس الثورة الإسلامية أنه وضع جميع التدابير والتوجيهات الأخيرة للقائد الأعلى للقوات المسلحة آية الله الإمام السيد مجتبى الخامنئي، التي صدرت خلال لقائه كبار قادة القوات المسلحة، موضع التنفيذ بكل طاقته، مؤكدًا أنه لن يتوانى عن تنفيذها بالتنسيق والتآزر مع سائر القوات المسلحة والمدافعين عن البلاد.

وأشار حرس الثورة في بيان، إلى أن الجاهزية القتالية الذكية، وتحديث بنك الأهداف، ووضع الأصول المادية وغير المادية للعدو في مرمى النيران، والرد الفوري والمؤثر، من دون قيود جغرافية، على أي تهديد مهما كان مستواه أو نوعه، تشكل محور مهامه في المرحلة الراهنة.

وأضاف أن هذه الإجراءات، المدعومة وطنيًا للقوات المسلحة، أرست ركيزة استراتيجية لمواجهة العداء الأجنبي لإيران وعملائه في الداخل.

الكلمات المفتاحية
حرس الثورة الاسلامية السيد مجتبى الخامنئي
إقرأ المزيد
المزيد
حرس الثورة: وضعنا توجيهات السيد الخامنئي موضع التنفيذ في إطار
حرس الثورة: وضعنا توجيهات السيد الخامنئي موضع التنفيذ في إطار "الردع الأقصى"
إيران منذ ساعة
وزير العدل الإيراني: نتابع جريمة استهداف مدرسة
وزير العدل الإيراني: نتابع جريمة استهداف مدرسة "ميناب" وملعب "لامرد" لمعاقبة مرتكبيها
إيران منذ ساعتين
بقائي: إيران لن تقبل دبلوماسية تقوم على الإملاءات والابتزاز 
بقائي: إيران لن تقبل دبلوماسية تقوم على الإملاءات والابتزاز 
إيران منذ 3 ساعات
حرس الثورة: دفاعاتنا الجوية دمرت مُسيّرتين من طراز
حرس الثورة: دفاعاتنا الجوية دمرت مُسيّرتين من طراز "لوكاس" فوق ميناء خمير
إيران منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
حرس الثورة: وضعنا توجيهات السيد الخامنئي موضع التنفيذ في إطار
حرس الثورة: وضعنا توجيهات السيد الخامنئي موضع التنفيذ في إطار "الردع الأقصى"
إيران منذ ساعة
حرس الثورة: دفاعاتنا الجوية دمرت مُسيّرتين من طراز
حرس الثورة: دفاعاتنا الجوية دمرت مُسيّرتين من طراز "لوكاس" فوق ميناء خمير
إيران منذ 7 ساعات
حرس الثورة الإيراني: تعطيل مسيّرتين أميركيتين في أجواء جزيرة قشم
حرس الثورة الإيراني: تعطيل مسيّرتين أميركيتين في أجواء جزيرة قشم
إيران منذ 22 ساعة
السيد الخامنئي يردّ على رسالة طفل إيراني ويهديه هدية رمزية
السيد الخامنئي يردّ على رسالة طفل إيراني ويهديه هدية رمزية
إيران منذ 23 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة