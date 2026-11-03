دعا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الدول الإسلامية إلى "ألّا تسمح للكيان الصهيوني بأنْ يدفع المنطقة، عبر إجراءاته، نحو عدم الاستقرار والفوضى"، داعيًا "جميع دول المنطقة والعالم الإسلامي" إلى أنْ "تعمل بالتعاون والتلاقي من أجل تثبيت الأمن والسلام والهدوء".

وقال بزشكيان، خلال تسلُّمه أوراق اعتماد السفير النيجيري الجديد لدى طهران، حمزة محمد صلائو، الثلاثاء 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "إنّ مشاكل المنطقة وأزماتها اليوم متجذِّرة في نهج الهيمنة وعدوان أميركا والكيان الصهيوني"، مضيفًا: "إنّ التوتُّرات الحالية بدأت بإجراءات الطرف المقابل، وقد ردّت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار الدفاع عن نفسها. لقد كانوا (الولايات المتحدة والكيان الصهيوني) يتصوّرون أنّهم بهجوم واحد يمكنهم إجبار إيران على الاستسلام، لكنّهم أدركوا أنّ حساباتهم كانت خاطئة وباطلة".

وأكّد أنّه "إذا كان الطرف المقابل يريد حقًا السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة، فعليه أنْ يتخلَّى عن نهج التسلط وفرض إرادته على الآخرين، وأنْ يسلك مسار التفاهم والتفاعل البناء بدلًا من المواجهة".

وخاطب بزشكيان صلائو قائلًا: "نتوقّع منكم خلال فترة مهمتكم أنْ تعملوا على تطوير علاقات البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية. كما أنّ القدرات المتاحة في المحافل والآليات الدولية، بما في ذلك "منتدى الدول المصدِّرة للغاز"، توفِّر فرصة مناسبة لتعزيز التعاون والتضافر بين البلدين".

من جهته، شدَّد صلائو على "عزمه على تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية"، قائلًا: "سأبذل خلال فترة مهمتي كل جهدي للارتقاء بمستوى العلاقات وتحقيق الأهداف المشتركة للبلدين" اللذين "لهما تعاون مشترك ووجهات نظر متقاربة في بعض المؤسسات والمحافل الدولية، وهو ما يمكن أن يمهّد لتطوير مزيد من التفاعلات"، بحسب صلائو.

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