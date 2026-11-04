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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-11-04 05:56
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07:44 |
الصحافي والمحلل السياسي الأميركي ساغر إنجيتي: محاولات واشنطن الفاشلة لإحداث تغيير في نظام الحكم في طهران ارتدت على الداخل الأميركي وأدت إلى تغيير النظام في واشنطن
07:16 |
إيران| حرس الثورة: في الرابع من نوفمبر من هذا العام سيشهد العالم هزيمة كبيرة تضاهي هزيمة الاستكبار عام 1979 من قبل الثورة الإسلامية
07:15 |
إيران| حرس الثورة: جنود الإسلام على أهبة الاستعداد لتوجيه الضربة القاضية للكيان الصهيوني القاتل للأطفال ولأميركا المعتدية
07:14 |
إيران| حرس الثورة: الدفاع الجوي التابع للقوات الجوفضائية أسقط طائرة مُسيّرة من طراز MQ9 هي الـ56 فوق مضيق هرمز باستخدام نظام دفاع حديث في عملية مبتكرة في الساعة 4:30 فجر اليوم
07:13 |
إيران| حرس الثورة: الناقلات الـ4 اصطدمت بألغام بحرية ولا تزال مشتعلة
07:13 |
إيران| حرس الثورة: تم إيقاف سفينتين أخريين مخالفتين
07:12 |
إيران| حرس الثورة: تم تدمير 4 ناقلات نفط مخالفة كانت تحاول عبور المسار المحظور جنوب مضيق هرمز
07:06 |
"رويترز": تراجع أسعار النفط وسط ترقب المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي وتأثيرها المحتمل على محادثات إنهاء الحرب في الشرق الأوسط
الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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