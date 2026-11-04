إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
07:44 |الصحافي والمحلل السياسي الأميركي ساغر إنجيتي: محاولات واشنطن الفاشلة لإحداث تغيير في نظام الحكم في طهران ارتدت على الداخل الأميركي وأدت إلى تغيير النظام في واشنطن
07:16 |إيران| حرس الثورة: في الرابع من نوفمبر من هذا العام سيشهد العالم هزيمة كبيرة تضاهي هزيمة الاستكبار عام 1979 من قبل الثورة الإسلامية
07:15 |إيران| حرس الثورة: جنود الإسلام على أهبة الاستعداد لتوجيه الضربة القاضية للكيان الصهيوني القاتل للأطفال ولأميركا المعتدية
07:14 |إيران| حرس الثورة: الدفاع الجوي التابع للقوات الجوفضائية أسقط طائرة مُسيّرة من طراز MQ9 هي الـ56 فوق مضيق هرمز باستخدام نظام دفاع حديث في عملية مبتكرة في الساعة 4:30 فجر اليوم
07:12 |إيران| حرس الثورة: تم تدمير 4 ناقلات نفط مخالفة كانت تحاول عبور المسار المحظور جنوب مضيق هرمز
07:06 |"رويترز": تراجع أسعار النفط وسط ترقب المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي وتأثيرها المحتمل على محادثات إنهاء الحرب في الشرق الأوسط