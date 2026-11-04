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إيران

حرس الثورة الإسلامية: تدمير 4 ناقلات نفط مخالفة وإسقاط مُسيّرة من طراز MQ9
إيران

حرس الثورة الإسلامية: تدمير 4 ناقلات نفط مخالفة وإسقاط مُسيّرة من طراز MQ9

2026-11-04 07:27
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أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران تدمير 4 ناقلات نفط مخالفة إثر اصطدامها بألغام بحرية وتوقيف ناقلتين أخريين إضافة إلى إسقاط مُسيّرة أميركية من طراز MQ9.

وقالت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في بيان لها صباح اليوم الأربعاء 04 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 حمل الرقم 20: "يا شعب إيران الإسلامية البطل والمنتفض، يشهد العالم عظمة ملاحمكم، أيها الشعب العزيز والواعي، فقد بقيتم أوفياء لعهدكم مع الله، ووفى الله أيضًا بعهده الذي وعد فيه بالنصر، ومنحنا الانتصارات المتتالية.

أضاف البيان: "بالتزامن مع الليلة الـ248 من انتفاضتكم التاريخية، وجّه مقاتلوكم وأبناؤكم في القوات البحرية والجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية ضربات قاسية إلى العدو.. لقد دُمّرت أربع سفن ناقلة للنفط مخالفة، كانت تعتزم عبور الممر المحظور جنوب مضيق هرمز، إثر اصطدامها بألغام بحرية، ولا تزال النيران مشتعلة فيها، كما جرى توقيف سفينتين أخريين مخالفتين".

وتابع البيان: "كما تمكن مقاتلو الدفاع الجوي في القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة، خلال عملية مبتكرة، من استهداف وإسقاط الطائرة المُسيّرة السادسة والخمسين من طراز MQ-9، عند الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم، فوق مضيق هرمز، بواسطة منظومة دفاع جوي حديثة".

وختمت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية بيانها مشددة على أن "مقاتلي الإسلام، أيديهم على الزناد، وهم على أهبة الاستعداد لتوجيه الضربة النهائية إلى الكيان الصهيوني قاتل الأطفال وأميركا المعتدية. سيشهد العالم في 4 نوفمبر الجاري هزيمة للاستكبار بحجم الهزيمة التي مُني بها عام 1980 أمام الثورة الإسلامية. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".

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الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز النفط الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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