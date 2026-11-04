علّق رئيس مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) في إيران محمد باقر قاليباف على نتائج الانتخابات التشريعية النصفية، في الولايات المتحدة، بقوله إن الشعب الأميركي قال "لا" للحرب.

وفي إشارة إلى حجم الهزيمة التي مني بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحزبه في هذه الانتخابات، كتب قاليباف في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي: "سواء إن كان بدافع الضمير، أم التكاليف والضغوط المعيشية، فالشعب الأميركي قال "لا" للحرب ونحن أيضًا نؤيد هذه الرسالة".

وأضاف قاليباف محذرًا: "لو خانت الحكومة الأميركية مطلب شعبها هذا خدمة للأسياد والمبتزين الدوليين، عند ذلك ستدرك كيف سيتحول ردنا إلى كابوس لها".

تجدر الإشارة إلى أن عمليات فرز الأصوات في الانتخابات النصفية الأميركية أظهرت هزيمة ساحقة للحزب الجمهوري، وفوزًا كاسحًا وتاريخيًا للديمقراطيين، استعادوا من خلاله السيطرة على مجلسي الكونغرس الأميركي "النواب والشيوخ".

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