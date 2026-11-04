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إيران

في يوم مقارعة الاستكبار العالمي.. مسيرات حاشدة في إيران تجديدًا للعهد مع المقاومة
إيران

في يوم مقارعة الاستكبار العالمي.. مسيرات حاشدة في إيران تجديدًا للعهد مع المقاومة

2026-11-04 10:56
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بدأت صباح اليوم الأربعاء 4 تشرين الثاني 2026 مسيرات "اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي" في أنحاء إيران، تحت شعار "العهد مع الشهداء، النضال ضد الاستكبار"، بمشاركة حاشدة من المواطنين والطلاب والجامعيين وعائلات الشهداء ومختلف شرائح المجتمع. وتتركز المراسم على تجديد العهد مع مبادئ الشهداء، وصون الاستقلال والعزة الوطنية، وإعلان الوقوف في وجه السياسات الاستبدادية الأميركية.

وانطلقت المسيرات في مختلف مناطق البلاد بترخيص وتجهيز من مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي، حيث أقيمت الفعاليات والمسيرات في أكثر من 900 نقطة في إيران، تأكيدًا على وحدة الشعب الإيراني وتمسكه بموقفه الرافض للهيمنة والاستكبار العالمي.

وشهدت مدن إيرانية عدة، بينها مشهد وبيرجند وسمنان ورشت وبوشهر وشيراز وأصفهان ويزد وكرمان وهمدان وقم وأهواز، مشاركة واسعة في المسيرات، فيما انطلقت الفعاليات في أكثر من 120 نقطة بمحافظة فارس، وأكثر من 60 نقطة بمحافظة سمنان.

ورفع المشاركون الأعلام الإيرانية ورددوا هتافات "الموت لأميركا" و"الموت لـ "إسرائيل"" و"الله أكبر، خامنئي قائدنا"، معربين عن غضبهم واستنكارهم لجرائم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ومؤكدين مواصلة المواجهة والصمود في وجه الاستكبار العالمي. 

كما جدد المشاركون العهد مع شهداء الثورة الإسلامية، وأكدوا دعمهم للقيادة ومساندتهم للمقاتلين في جبهات المقاومة.

وفي العاصمة طهران، انطلقت المسيرة من ساحة فلسطين، حيث اتجه المشاركون على طول شارع آية الله طالقاني نحو مقر السفارة الأميركية السابق والذي كان يسمى وكر التجسس الأميركي، وسيردد المشاركون شعار "الموت لأميركا" عند الساعة الثامنة من مساء اليوم (بتوقيت طهران) في كافة الساحات في أنحاء البلاد.

يُذكر أن يوم "13 آبان" (الموافق 4 تشرين الثاني/نوفمبر) يقترن بثلاثة أحداث مفصلية في تاريخ إيران المعاصر، أولها نفي مفجر الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني الراحل إلى تركيا عام 1964 احتجاجًا على قانون الكابيتولاسيون (قانون الحصانة السياسية للأميركيين)، وثانيها مجزرة الطلاب على يد نظام بهلوي عام 1978، وثالثها السيطرة على السفارة الأميركية من قبل الطلاب السائرين على خط الإمام الخميني عام 1979، ما جعل اقتران هذه المناسبات رمزًا نضاليًا للشعب الإيراني ضد الاستبداد والهيمنة الأجنبية.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران المقاومة
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