شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء 4 تشرين الثاني 2026، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت 39 فلسطينيًا، بينهم أسرى محررون وصحفي وخمس سيدات، إلى جانب احتجاز شبان وأطفال، ومداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والتنكيل بأصحابها.

واعتقلت قوات الاحتلال 35 مواطنًا خلال الحملة، فيما توزعت بقية الاعتقالات والاحتجازات على مناطق مختلفة.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة رباب سمارة، عقب مداهمة منزل عائلتها في البلدة القديمة وسط المدينة، كما اعتقلت معتصم أسدي وكمال أسدي وأيهم أسدي ومحمود أسدي وأحمد أسدي، بعد اقتحام مخيم العين للاجئين غربي المدينة.

واعتقلت القوات الشابين نضال المليح والأسير المحرر فايق صنوبر، عقب مداهمة منزليهما في قرية يتما جنوب نابلس، فيما اقتحمت البلدة القديمة وبلدات حوارة وبيتا وبيت فوريك، وقرية الباذان، وداهمت عددًا من منازل المواطنين.

وفي محافظة جنين، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرة المحررة الدكتورة شيماء أبو غالي، عقب اقتحام منزلها في الحي الشرقي من المدينة.

كما طالت الاعتقالات ورد زكارنة، وقصي أبو سرور، وماجد الصوص، وعلاء محمد أبو عزيز، وساهر الشخشير، وعبد الحليم أبو القسام، وأيهم مصطفى السعدي، وعبد الله المبيض، وعبسي حثناوي، وأنس قعقور، وأحمد حثناوي، وعبد الله أبو غالي، وقسام الزرعيني، وفراس وشاحي.

وامتدت الاقتحامات إلى بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، حيث نفذت القوات عمليات مداهمة وتفتيش للمنازل.

وفي محافظة طولكرم، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر والصحفي حازم ناصر، عقب مداهمة منزله في ضاحية شويكة، وذلك بعد نحو 12 يومًا من الإفراج عنه، عقب اعتقال إداري استمر أكثر من عامين.

كما اعتقلت صادق القاروط ونجله يحيى من منزلهما في إسكان اكتابا شرقي المدينة، والأسيرين المحررين أحمد عسس وعمر الجابر من ضاحية اكتابا، التي شهدت أيضًا اقتحامات ومداهمات للمنازل.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، هم حمزة عمران ومصطفى بلال عمران وأحمد عبد الله عمران، عقب اقتحام مقهى في بلدة عزون شرق المدينة.

أما في محافظة الخليل، فنفذت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة، طالت عددًا من المنازل في المدينة، واعتقلت حسين نضال شاور، ورنين مجدي الجعبة، وأم زيد الجعبة زوجة المبعد ماجد الجعبة، وبسام الجعبة ونجله يوسف، وزوجة زيد الجعبة، ومعاذ علاء الجعبة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق المدينة، واحتجزت عددًا من الشبان والأطفال، بالتزامن مع انتشار دوريات عسكرية في المنطقة، كما اقتحمت مخيم الجلزون شمال المحافظة.

وامتدت الاقتحامات إلى محافظة أريحا، حيث داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في مخيم عقبة جبر، ضمن حملة مداهمات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية.

وتأتي هذه الحملة في سياق تصاعد العمليات العسكرية الصهيونية في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، والتي تترافق مع اقتحام المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، واعتقال المواطنين واحتجازهم لساعات، وسط تشديد القيود على حركة الفلسطينيين.

الكلمات المفتاحية