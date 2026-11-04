أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، علاء الدين بروجردي، أن المواجهة الأخيرة والرد الإيراني مهّدا لتحول كبير في القدرات الدفاعية والهجومية الجوية للبلاد، مشددًا على أن معالجة الثغرات القائمة ستسهم في تعزيز القدرات الردعية الإيرانية.

وأوضح بروجردي أن هذه المرحلة، رغم الخسائر واستشهاد عدد من القادة، أسهمت في تعزيز القوة العسكرية والسياسية والتماسك الوطني، مؤكدًا أن الحفاظ على الوحدة واليقظة في مواجهة محاولات العدو لإثارة الانقسام الداخلي يمثل أولوية أساسية.

وشدد على أن إيران لا تثق بالولايات المتحدة ولن تنخدع بمناوراتها، مؤكدًا استعدادها للرد بما يجعل العدو يندم على أي اعتداء.

وفيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، أشار بروجردي إلى أن إيران لا ترفض المفاوضات، لكنها تدخلها من موقع القوة، بهدف انتزاع حقوقها وتثبيت مطالبها السيادية.

وأضاف أن الطرف المقابل، بعد إخفاقه في تحقيق أهدافه العسكرية، يسعى إلى إيجاد منفذ سياسي، مؤكدًا أن طهران لن تنخدع بسلوكه غير البنّاء.

الانتخابات الأميركية

وفي حوار مع وكالة مهر الإيرانية، أشار بروجردي إلى هزيمة الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية، معتبرًا أن "هذا الحدث جدير بتهنئة الأمة الإيرانية"، وقال: "لقد كان ترامب مستحقًا لهذه الهزيمة، ومن دون شك فإن هذا الحدث من ارتدادات الهجوم على بلادنا، وستكون له تبعات أخرى أيضًا".

وقال بروجردي، موضحًا: "إن الحرب فُرضت على الأمة الإيرانية، لقد اغتالوا إمامنا العزيز، واغتالوا أطفال ميناب المظلومين وأهالي لارستان وأبرياء في كل مكان من إيران الإسلامية؛ ولذلك فقد برد قلب الأمة الإيرانية حقًا بهذه الهزيمة وفرح الناس بهذا الحدث".

واستدرك قائلًا: "لا ينبغي بالطبع إحداث فرق جوهري بين الديمقراطيين والجمهوريين الأميركيين، نحن نعتبر الديمقراطيين والجمهوريين وجهين لعملة واحدة. فأميركا معروفة بخصائصها الاستكبارية وسجل الجرائم التي ارتكبتها بحق البشرية، وهذا الجوهر لن يتغير بتغير الحزب الحاكم".

وأشار إلى أن أميركا هي البلد الوحيد الذي استخدم القنبلة الذرية وأباد مئات الآلاف من الأبرياء في هيروشيما وناكازاكي، كما ارتكبت أميركا جرائم متعددة في دول مختلفة من العالم.

ولفت إلى تأثير الهزيمة الانتخابية على موقع ترامب السياسي داخل أميركا قائلًا: "بعد هذه الهزيمة، لا يملك ترامب خيارًا سوى السير في مسار آخر، ولا طريق أمامه غير ذلك. وبطبيعة الحال، سيسير الديمقراطيون أيضًا في اتجاه معارضة سياسات ترامب الحربيّة، وستنشأ له تحديات داخل أميركا".

وأضاف: "لذلك سيكون ترامب بعد هذه الانتخابات بالتأكيد أضعف من قبل، وسيُضطر إلى انتهاج مسار آخر". مشددًا على أن "مطالبنا عقلانية تمامًا وليست خارج الإطار الذي كان ترامب نفسه قد قبل تعديلاته سابقًا بتوقيعه اتفاق إسلام آباد".

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