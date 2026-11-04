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عربي ودولي

العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي بشكل قاطع ادعاءات وجود خبراء من الحزب في اليمن
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عربي ودولي

العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي بشكل قاطع ادعاءات وجود خبراء من الحزب في اليمن

2026-11-04 12:20
العلاقات الإعلامية في حزب الله: الشعب اليمني العزيز يمتلك من القدرات والإمكانات والخبرات ما يجعله قادرًا على الدفاع عن بلده وسيادته
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بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله حول الادعاءات الصادرة عن وزير داخلية ما يسمى بالمجلس الانتقالي اليمني:

تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله بشكل قاطع الادعاءات الصادرة عن وزير داخلية ما يسمى بالمجلس الانتقالي اليمني، بشأن وجود خبراء من حزب الله في اليمن ومشاركتهم في إدارة العمليات العسكرية وتطوير القدرات التسليحية والتدريبية للأخوة في أنصار الله، وتؤكد أن هذه الاتهامات عارية عن الصحة جملة وتفصيلًا ولا تستند إلى أي وقائع.

وتؤكد العلاقات الإعلامية في حزب الله أن الشعب اليمني العزيز يمتلك من القدرات والإمكانات والخبرات ما يجعله قادرًا على الدفاع عن بلده وسيادته في مواجهة أي عدوان أو تهديد أو حصار، وأنه ليس بحاجة إلى دعم أو تدخل من أحد، وهو ما أثبته في مواجهة العدوان الأميركي والإسرائيلي عليه، وفي دعمه لغزة. كما تشدّد على أن الحوار الجدّي والمسؤول بين اليمنيين هو السبيل الحقيقي لمعالجة أي خلاف أو مشكلة، بما يحفظ وحدة اليمن وسيادته واستقراره، ويسقط مخططات أعداء الأمة الرامية إلى تأجيج الصراعات بين الشعوب وتفتيت دول المنطقة.

العلاقات الإعلامية في حزب الله
الأربعاء 04-11-2026
23 جمادى الأولى 1448 هـ

الكلمات المفتاحية
اليمن العلاقات الإعلامية في حزب الله
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