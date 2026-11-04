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فلسطين

حماس: اعتقالات الاحتلال بالضفة تستهدف التنكيل بالفلسطينيين وتهجيرهم
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فلسطين

حماس: اعتقالات الاحتلال بالضفة تستهدف التنكيل بالفلسطينيين وتهجيرهم

2026-11-04 12:38
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نددت حركة حماس بحملة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، ولا سيما في الخليل ونابلس وطولكرم، وما رافقها من اقتحام للمنازل وترويع للأهالي واعتقال لعشرات المواطنين، بينهم نساء وأسرى محررون وصحفيون وطلاب.

ورأت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء 04 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 أن هذه الحملة "تأتي في إطار سياسة قمعية ممنهجة تستهدف التنكيل بالشعب الفلسطيني والضغط عليه ودفعه نحو التهجير".

 وأكدت حركة حماس في بيانها أن هذه الاعتقالات لن تنال من صمود الشعب الفلسطيني وثباته، ولن تزيده إلا إصرارًا على التمسك بحقوقه والدفاع عن كرامته والبقاء على أرضه. 

وحذرت من استمرار سياسات الاحتلال القائمة على الملاحقة والاعتقال والتعذيب، داعية المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى التدخل العاجل لممارسة الضغط على الاحتلال ومحاسبة قادته على الجرائم التي يرتكبونها، والعمل على إنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال، في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة وظروف لا إنسانية وحرمان من أبسط حقوقهم. 

كما دعت حركة حماس القوى الوطنية والإسلامية وجماهير الشعب الفلسطيني إلى توحيد الجهود لإسناد الأسرى وذويهم، وتعزيز العمل الشعبي والحقوقي والإعلامي نصرةً لقضيتهم، والعمل على إبقائها حاضرة في مختلف المحافل المحلية والدولية.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس الضفة الغربية جيش الاحتلال الاسرائيلي الأسرى الفلسطينيون
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