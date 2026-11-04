كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي تداعيات الانتخابات الأميركية.. هزيمة سياسية لترامب تفتح مواجهة داخلية 

لبنان

لبنان

عائدات البلديات المقتطعة تفجر احتجاجات العمال في طرابلس والميناء

2026-11-04 13:09
113

تصاعدت التحركات الاحتجاجية لعمال بلدية الميناء في طرابلس على خلفية تأخر صرف رواتبهم لأربعة أشهر وسط أزمة مالية تواجه بلديات الفيحاء نتيجة عدم تحويل كامل مستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل.

وبحسب الأرقام المتداولة فإن المستحقات التي حوّلت إلى بلديات الفيحاء جاءت أقل بأكثر من 83 بالمئة من المبالغ المتوجبة لها إذ بلغت مستحقات بلدية طرابلس 193 مليار ليرة لم يصل منها سوى 30 مليارًا فيما بلغت مستحقات بلدية الميناء 43 مليارًا وصل منها 8 مليارات فقط.

أما اتحاد بلديات الفيحاء فبلغت مستحقاته 40 مليارًا وصل منها سبعة مليارات فيما حصلت بلدية البداوي على ملياري ليرة من أصل 12 مليارًا.

وأشارت المعطيات إلى أن المبالغ المحولة لا تكفي لتغطية رواتب شهر واحد من المتأخرات للعاملين في البلديات.

وعلى وقع هذه الأزمة نزل عمال بلدية الميناء إلى الشارع اليوم الأربعاء 04 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وقطعوا الطرقات وأقفلوا أبواب مبنى البلدية بقفل احتجاجًا على عدم قبض رواتبهم بعدما علموا بتحويل أموال إلى بلديات أخرى واستثنائهم منها. 

كما امتدت التحركات إلى محيط سراي طرابلس حيث حمّل المحتجون السلطة ومجلس الإنماء والإعمار مسؤولية تأخر مستحقاتهم ودعوا إلى إيجاد حلول عاجلة محذرين من انفلات الشارع ومهددين بإقفال مرافق أخرى.

وفرض الجيش إجراءات أمنية مشددة وعمل على فتح معظم الطرقات وإعادة حركة السير فيما تستمر مطالبات العمال بصرف رواتبهم المتأخرة وتأمين المستحقات المالية للبلديات.

الكلمات المفتاحية
لبنان البلديات طرابلس والشمال
إقرأ المزيد
المزيد
جمعية الإصلاح والإنماء تزور منزل الأسير سكاف: تأكيد على دعم نضال الشعب الفلسطيني
جمعية الإصلاح والإنماء تزور منزل الأسير سكاف: تأكيد على دعم نضال الشعب الفلسطيني
لبنان منذ 18 دقيقة
حزب الله يُطلق المرحلة الأولى من مشروع
حزب الله يُطلق المرحلة الأولى من مشروع "وعد والتزام" في جبل عامل الأولى
لبنان منذ 28 دقيقة
المقداد: قرار مصرف لبنان يمثل سقوطًا مدويًا لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية
المقداد: قرار مصرف لبنان يمثل سقوطًا مدويًا لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية
لبنان منذ ساعة
العدو يواصل اعتداءاته جنوبًا.. غارات وقصف مدفعي واستهداف مزارعين 
العدو يواصل اعتداءاته جنوبًا.. غارات وقصف مدفعي واستهداف مزارعين 
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
المقداد: قرار مصرف لبنان يمثل سقوطًا مدويًا لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية
المقداد: قرار مصرف لبنان يمثل سقوطًا مدويًا لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية
لبنان منذ ساعة
عائدات البلديات المقتطعة تفجر احتجاجات العمال في طرابلس والميناء
عائدات البلديات المقتطعة تفجر احتجاجات العمال في طرابلس والميناء
لبنان منذ ساعة
جعجع يُناكِد عون وسلام... لتَسمع الرياض وواشنطن!
جعجع يُناكِد عون وسلام... لتَسمع الرياض وواشنطن!
مقالات مختارة منذ 4 ساعات
اللواء عبد اللهي: لبنان وغزة أول بند في خطة إيران للأمن المستدام
اللواء عبد اللهي: لبنان وغزة أول بند في خطة إيران للأمن المستدام
إيران منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة