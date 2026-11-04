تصاعدت التحركات الاحتجاجية لعمال بلدية الميناء في طرابلس على خلفية تأخر صرف رواتبهم لأربعة أشهر وسط أزمة مالية تواجه بلديات الفيحاء نتيجة عدم تحويل كامل مستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل.

وبحسب الأرقام المتداولة فإن المستحقات التي حوّلت إلى بلديات الفيحاء جاءت أقل بأكثر من 83 بالمئة من المبالغ المتوجبة لها إذ بلغت مستحقات بلدية طرابلس 193 مليار ليرة لم يصل منها سوى 30 مليارًا فيما بلغت مستحقات بلدية الميناء 43 مليارًا وصل منها 8 مليارات فقط.

أما اتحاد بلديات الفيحاء فبلغت مستحقاته 40 مليارًا وصل منها سبعة مليارات فيما حصلت بلدية البداوي على ملياري ليرة من أصل 12 مليارًا.

وأشارت المعطيات إلى أن المبالغ المحولة لا تكفي لتغطية رواتب شهر واحد من المتأخرات للعاملين في البلديات.

وعلى وقع هذه الأزمة نزل عمال بلدية الميناء إلى الشارع اليوم الأربعاء 04 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وقطعوا الطرقات وأقفلوا أبواب مبنى البلدية بقفل احتجاجًا على عدم قبض رواتبهم بعدما علموا بتحويل أموال إلى بلديات أخرى واستثنائهم منها.

كما امتدت التحركات إلى محيط سراي طرابلس حيث حمّل المحتجون السلطة ومجلس الإنماء والإعمار مسؤولية تأخر مستحقاتهم ودعوا إلى إيجاد حلول عاجلة محذرين من انفلات الشارع ومهددين بإقفال مرافق أخرى.

وفرض الجيش إجراءات أمنية مشددة وعمل على فتح معظم الطرقات وإعادة حركة السير فيما تستمر مطالبات العمال بصرف رواتبهم المتأخرة وتأمين المستحقات المالية للبلديات.

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