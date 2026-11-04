وجه قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي رسالة إلى الشعب الإيراني، بمناسبة "اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي"، أكد فيها أن الوضع في مضيق هرمز أثبت خيانة وعجز القوى العظمى عن الدفاع عن أنظمتها العميلة"، معلنًا أن سيطرة إيران على هرمز والقضاء على القواعد الأميركية في المنطقة يعتبر جهادًا تمهيديًا ضد الإمبريالية على نطاق إقليمي.

وقال السيد الخامنئي في رسالته: "اليوم هو اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، وهو يوم يجمع في طيّاته محطات مفصلية من اصطفاف جبهة الحق في مواجهة جبهة الباطل، وجبهة المظلوم في مواجهة جبهة الظالم. ولعلّه يمكن القول إنّ الشعب الإيراني، في الثالث عشر من آبان (4 تشرين الثاني / نوفمبر) من هذا العام، بات أكثر وضوحًا وشفافيةً من أيّ عام مضى في تحديد موقفه إزاء أمريكا المجرمة. غير أنّ استعراض جذور العداء الأميركي المتصاعد وأسبابه ومحطاته المفصلية، في مقابل الاصطفاف الراسخ للشعب الإيراني في مواجهته، يشكّل منارةً تهدي الطريق في المراحل المقبلة من هذا المسار".

أضاف: "️تعود نقطة البداية في ظلم أميركا للشعب الإيراني إلى أكثر من سبعة عقود، حين دبّرت انقلاب «28 مرداد» (19/08/1953)، بهدف مواصلة نهب الثروات والموارد الوطنية، ولا سيّما النفط. أمّا العقود التي تلت ذلك، وصولًا إلى انتصار الثورة الإسلامية، فقد شكّلت أيضًا مرحلةً بذل فيها حكّام أميركا جهودًا حثيثة لنهب ممتلكات الشعب الإيراني وثرواته. وفي هذا السياق، أسهموا في تأسيس جهاز «السافاك»، وفرض أجواء أمنية خانقة على المجتمع، بما أطلق يد حكومة الجور آنذاك ومكّنها من قمع كل تحرّك احتجاجي. وعشية الانتصار المجيد للثورة الإسلامية، لجأوا أيضًا إلى مختلف الأساليب والحِيَل للحفاظ على حكومتهم العميلة".

وأشار إلى السلوك العدائي الذي انتهجوه في مرحلة ما بعد انتصار الثورة العظيمة للشعب الإيراني، ساردًا "قائمة طويلةً من ممارساتهم المعادية للشعب، شملت دعم الجماعات الانفصالية والانقلابيين والمنافقين ذوي الغشاوة الذين أقدموا، بوحشية، على قتل أعدادٍ غفيرةٍ من المواطنين العاديين، إلى جانب النخب العلمية والسياسية والاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر والشامل لحزب البعث في الحرب المفروضة الأولى، وإسقاط الطائرة المدنية وقتل ركّابها المدنيّين، وفرض أنواع الحظر الاقتصادي واسعة النطاق، طويلة الأمد والشديدة، والتخطيط لأعمال الشغب والفتن المتعدّدة ودعمها، بل وتوفير السلاح لها، واغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، البطل الوطني الإيراني ورمز الأمّة الإسلامية، ونهب أموال الشعب الإيراني وممتلكاته في مختلف البلدان، وصولًا، في نهاية المطاف، إلى العدوان العسكري المباشر في الحربين المفروضتين الثانية والثالثة، واستشهاد أعداد كبيرة من النخب والعلماء والقادة، وحشود غفيرة من أبناء الشعب الإيراني المظلوم، من الرضّع والأطفال إلى كبار السنّ، وفي مقدّمتهم قائد الثورة الإسلامية العظيم، قدّس الله نفسه الزكيّة".

ولفت سماحته إلى أن "القادة الأميركيين المستكبرين وأذنابهم في جميع هذه المراحل، ظلّوا يسعون إلى فرض هيمنتهم وإخضاع إيران، حتى إنّهم في أحدث فصول هذا التجبّر، تخلّوا عن جميع الأعراف والمظاهر الدولية الزائفة والمضلّلة، وباتوا يسعون بوقاحة إلى تقسيم البلاد، وإرغام الشعب على الركوع، وإسقاط النظام، والقضاء على الحضارة الإيرانية العريقة والأصيلة. غير أنّهم كانوا في كلّ مرحلة يصطدمون بجدار الواقع الميداني الصلب، وبصخور إرادة الشعب الإيراني الأبيّة، فتؤول حساباتهم الخاطئة وأوهامهم الاستكبارية إلى تكبيد الشعب الأميركي والحكومات العميلة للإدارة الأميركية أثمانًا باهظة".

وقال: "اليوم، بلغت حكاية العداء الأميركي القديم للشعب الإيراني المسلم، والمقاومة الباسلة التي أبداها الإيرانيون جميعًا في مواجهة هذا العدو، مرحلةً لم يعد فيها «13 آبان» وحده يومًا للصمود ومقارعة الشيطان الأكبر، بل غدت جميع الأيام والساعات أيامًا لذلك. وها هي ساحة الخليج الفارسي، ولا سيّما مضيق هرمز، تكشف، إلى جانب دحض أسطورة أميركا التي لا تُقهر، عن ضعف الحكومات التي لا تستند إلا إلى قوة غير قوة شعوبها، وعن عجز القوى الكبرى وإخلاف وعودها في الدفاع عن الحكومات العميلة لها".



وأكد السيد الخامنئي "أنّ بسط إيران سيطرتها على مضيق هرمز، والقضاء على القواعد العسكرية الأميركية في دول المنطقة، ومع أنّه كان ردّ فعل على العدوان الأميركي وجرائمه في الحرب المفروضة الثالثة، فإنّه يُعدّ في الوقت نفسه جهادًا ابتدائيًا في مواجهة الاستكبار على مستوى إقليمي، وهو جهاد ستتّسع أبعاده إلى نطاق أوسع بكثير إذا تكرّرت الاعتداءات. وإنّ مظهر الاقتدار هذا، إلى جانب وحدة ساحات جبهة الحق، والملاحم التي تسطّرها جبهة المقاومة بفطنة واقتدار، من فلسطين ولبنان إلى العراق واليمن، يبشّر ببزوغ فجر مشرق يبعث على الأمل، لرفعة راية جبهة الحق والتمهيد لنظام عالمي جديد؛ ذلك أنّ جبهة الباطل، مهما بلغت من قوة وقدرة، وأيًّا تكُن، لن تصمد أمام جبهة الحق متى تحلّت بالتوكّل والثبات والتضحية، وسيكون التراجع والهزيمة مصيرها المحتوم، {إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا}".

وقال: "بحمد الله، فقد نهل الشعب الإيراني من تعاليم الإسلام المحمدي الأصيل، ومن معارف الثورة الإسلامية، ومن نهج قائديها الحكيمين، الإمام الخميني الكبير والإمام الخامنئي الشهيد (أعلى الله مقامهما الشريف) دروسًا عظيمة وأتقنها، وقد تعمّق إيمانه يومًا بعد يوم بصوابيّة هذا النهج، مع تحقّق الوعود الإلهية. اليوم، وبفعل الفضيحة التي جلبها المستكبرون على أنفسهم، تشهد قوة أميركا وهيمنتها الآيلتان إلى الزوال سقوطًا لا رجعة فيه، على صعيدَي القوّة الصلبة العسكرية والقوة الناعمة الدولية، كما تسارعت وتيرة انهيارهما".



أضاف السيد الخامنئي: "️إذا كان لا يزال هناك من يعقد أدنى أمل على تغيير سلوك نظام الهيمنة، أو على التبدّلات الحزبية والجناحية فيه، أو يتصوّر أنّه يستطيع، عبر تقديم التنازلات لأميركا، أن يصرفها عن عدائها للشعب الإيراني، فهو مخطئ بشدّة. إنّ هذا التصوّر الباطل يمثّل جحودًا للفتوحات العظيمة التي حقّقها الشعب الإيراني المسلم في ظلّ التوكّل والثّبات والمجاهدة. إنّ أمنية الشيطان الأكبر هي استسلام الشعب الإيراني استسلامًا غير مشروط، وأدنى نزوع نحو الاستسلام للعدو المتسلّط كفيل بتبديد الرصيد العظيم الذي تحقّق ببركة دماء الشهداء وتضحيات أبناء الشعب جميعًا، كما سيزيد العدو المستكبر جرأةً على التمادي في مطالبه، وشنّ الحروب اللاحقة، وارتكاب المزيد من التجاوزات".

وشدد على "أنّ السبيل الوحيد لبلوغ عتبة الردع المطلق هو مواصلة استراتيجية «إيران القويّة أكثر فأكثر» في مسار التقدّم الشامل، أمّا التماسك والوحدة والتلاحم الاجتماعي، فهي الركيزة الأساس للنجاح في هذا المسار، وينبغي أن تكون حاكمةً لكلّ قول وفعل، فرديًّا كان أم اجتماعيًّا، يصدر عن الشعب والمسؤولين. وفي هذا السياق، وكما أنّ دعم الشعب للمسؤولين أمر لا غنى عنه، فإنّ مواصلة المسؤولين الارتقاء باهتمامهم بخدمة الناس خدمةً مضاعفة وجهادية، وتعزيز صدقهم وإخلاصهم في التعامل معهم، وتأمين سبل عيشهم وراحتهم ونموّهم المادي والمعنوي، وصون عزّتهم واستقلالهم، أمورٌ تحظى بأهميّة أيضًا".

وأشار إلى "أنّ الطليعة التي ستتولّى بناء مستقبل إيران العزيزة المشرق والمجيد هي شبابنا وطلابنا الجامعيون وتلامذتنا، الذين ينبغي لهم أن يواصلوا العمل على اقتحام ونسف الوكر المُظلم لـ«اليأس والإحباط والمستحيلات»، وفتح أبواب الدار المُشرقة لـ«الأمل ونحن قادرون». وتتطلّب هذه المهمة جدارةً استثنائيّةً، والتسلّح بمختلف أسلحة العلم والتقوى والمهارة والأخلاق والإرادة، وبذل جهود استثنائية، وعقد «العهد المشترك» لتحقيق الأهداف السامية".

وختم السيد الخامنئي: "نأمل، بفضل الله ودعاء مولانا عجّل الله تعالى فرجه الشريف، أن ينعم الشعب الإيراني، في أقرب وقت، بالنصر والسعادة والتقدّم الشامل، وأن تتهيّأ الأسباب لتسارع أفول هيمنة الشيطان الأكبر واضمحلالها. {إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا}".

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