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لبنان

المقداد: قرار مصرف لبنان يمثل سقوطًا مدويًا لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية
لبنان

المقداد: قرار مصرف لبنان يمثل سقوطًا مدويًا لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية

2026-11-04 13:43
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ندد عضو لجنة الصحة النيابية النائب علي المقداد بقرار مصرف لبنان المركزي القاضي بحرمان موظفي المصرف وعائلاتهم من تلقي العلاج الطبي بمختلف الاختصاصات في مستشفى الرسول الأعظم وفي مركز لبنان الطبي (LMC)،  ولا سيما في قسم جراحة القلب وأقسام الأشعة.

وأكد النائب المقداد في تصريح اليوم الأربعاء 04 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 أن قرار مصرف لبنان، "هو قرار مجحف وغير إنساني، ويمثل سقوطًا مدويًا لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية، وينتهك أبسط الحقوق الصحية، من خلال حرمان الإنسان من حقه الطبيعي في اختيار المستشفى الذي يريده ويثق به ويجد فيه العلاج المناسب".

وقال: "إن هذا القرار رغم عدم إحداثه أي تأثير عملي على المستشفيين المستهدفين، وعدم نيله من مكانتهما أو الإضرار بهما، لما يقدمانه من خدمات صحية واستشفائية متميزة ورعاية إنسانية ووطنية لجميع الناس من دون تمييز، فإنّ خطورته تكمن في أنه يأتي في سياق سياسة الانصياع للإملاءات الأميركية التي تستهدف كل مقومات الحياة في لبنان، حتى وصلت إلى حدّ المسّ بصحة المواطنين". 

وختم النائب المقداد مؤكدًا أن "اتخاذ مثل تلك القرارات لا يهدف إلا إلى تقديم أوراق اعتماد لدى الإدارة الأميركية، ولو على حساب صحة اللبنانيين وحريتهم وكرامتهم وحقوقهم الإنسانية".

الكلمات المفتاحية
لبنان مصرف لبنان مستشفى الرسول الاعظم النائب علي المقداد مركز لبنان الطبي
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