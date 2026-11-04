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لبنان

حزب الله يُطلق المرحلة الأولى من مشروع
لبنان

حزب الله يُطلق المرحلة الأولى من مشروع "وعد والتزام" في جبل عامل الأولى

2026-11-04 14:30
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وفاءً لدماء الشهداء وتقديرًا لتضحيات الأهالي وصمودهم، أطلق حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى المرحلة الأولى من مشروع وعد والتزام، الهادف إلى تعويض المواطنين الذين دمّرت قوات الاحتلال بيوتهم خلال معركتي أولي البأس والعصف المأكول، وأجبرتهم على النزوح من قراهم ومناطقهم، وذلك عبر المراكز المخصصة للمشروع في بلدات سلعا وقانا ومعروب ومفرق العباسية.

وخلال إطلاق المشروع، أكد المسؤول الإعلامي في منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله، الحاج سلمان حرب، أن الحزب باقٍ على عهده مع الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، كما كان عهده مع الشهيد الأقدس، في تحمّل مسؤولياته تجاه أهله وناسه، سواء في تحرير الأرض والدفاع عنها، أو في تعويض المتضررين، من دون انتظار الوعود الكاذبة والجوفاء من السلطة اللبنانية، التي تقاعست عن أداء واجباتها في التعويض، كما تخلّت عن مسؤولياتها في تحرير الأرض والدفاع عن سيادة الوطن، مكتفية بزيارات لا معنى لها.

وأشار حرب إلى أن لجان عمل متخصصة تولّت الكشف عن الأضرار وفرز الحالات المستحقة للتعويض عن الأثاث أو بدل الإيواء، إضافة إلى تنظيم توقيع الكمبيالات المالية، بالتعاون مع مسؤولي الشعب ورؤساء البلديات في قرى الجنوب، منعًا لأي تجاوز أو تقصير، ولو بدولار واحد.

 ولفت إلى أن الأعداد المقدّرة تشمل عشرات آلاف الوحدات السكنية جنوب نهر الليطاني، فضلًا عن القرى الواقعة تحت الاحتلال، والقرى المتضررة التي لا يزال أهلها صامدين فيها.

وأوضح حرب أن المشروع خصّص أربعة مراكز للدفع المباشر، تغطي القطاعات الأربعة في منطقة جبل عامل الأولى؛ إذ يتولى مركز بلدة سلعا دفع مستحقات أهالي قرى قطاع بنت جبيل، فيما تُدفع مستحقات أهالي قطاع قانا في مجمع الإمام الحسن (ع) في البلدة.

 أما أهالي قطاع الساحل، فتُدفع بدلات إيوائهم في مجمع القائم (عج) بمنطقة العباسية، في حين يتولى مركز بلدة معروب دفع مستحقات أهالي قرى قطاع الحجير.

وأضاف أن فرق عمل متخصصة وُضعت في المراكز لاحتساب المبالغ المستحقة ودفعها، وتنظيم استقبال الأهالي وتسليمهم الكمبيالات، إلى جانب اعتماد آلية واضحة تحدد إجراءات الاستلام، سواء من صاحب العلاقة مباشرة أو عبر التفويض، بما يضمن إنجاز عملية الدفع بأفضل طريقة ممكنة، ومن دون تأخير على المواطنين.

وفي الختام، شكر حرب جميع العاملين في المشروع على جهودهم ومساهمتهم في حفظ أمانة الشهداء وصون كرامة هذه البيئة المضحية والصابرة، التي لم تبخل بتقديم الأرواح والبيوت دفاعًا عن كرامة الأمة وعزتها.

الكلمات المفتاحية
حزب الله معركة أولي البأس وعد والتزام العصف المأكول
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