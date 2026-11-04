كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي سلسلة عمليات عسكرية للقوات المسلحة اليمنية وإسقاط طائرة استطلاع تابعة للسعودية

لبنان

السفارة الإيرانية في بيروت: لا فرق بين الجمهوريين والديمقراطيين
🎧 إستمع للمقال
لبنان

السفارة الإيرانية في بيروت: لا فرق بين الجمهوريين والديمقراطيين

2026-11-04 15:18
120

علقت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت على فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي؛ مؤكدة أنه لا فرق بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ونشرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت عبر حسابها على منصة "إكس" تغريدة قالت فيها إنه لا فرق بين "فيلة" الجمهوريين و"حمير" الديمقراطيين؛ فالرموز تتبدل في واشنطن وتبقى مصائب سياساتها على دول المنطقة وشعوبها واحدة.

الكلمات المفتاحية
السفارة الإيرانية في لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
السفارة الإيرانية في بيروت: لا فرق بين الجمهوريين والديمقراطيين
السفارة الإيرانية في بيروت: لا فرق بين الجمهوريين والديمقراطيين
لبنان منذ ساعتين
جمعية الإصلاح والإنماء تزور منزل الأسير سكاف: تأكيد على دعم نضال الشعب الفلسطيني
جمعية الإصلاح والإنماء تزور منزل الأسير سكاف: تأكيد على دعم نضال الشعب الفلسطيني
لبنان منذ 3 ساعات
حزب الله يُطلق المرحلة الأولى من مشروع
حزب الله يُطلق المرحلة الأولى من مشروع "وعد والتزام" في جبل عامل الأولى
لبنان منذ 3 ساعات
المقداد: قرار مصرف لبنان يمثل سقوطًا مدويًا لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية
المقداد: قرار مصرف لبنان يمثل سقوطًا مدويًا لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
السفارة الإيرانية في بيروت: لا فرق بين الجمهوريين والديمقراطيين
السفارة الإيرانية في بيروت: لا فرق بين الجمهوريين والديمقراطيين
لبنان منذ ساعتين
السفارة الإيرانية: التصريحات المنسوبة إلينا بشأن جنوب لبنان تعبّر عن آراء أصحابها
السفارة الإيرانية: التصريحات المنسوبة إلينا بشأن جنوب لبنان تعبّر عن آراء أصحابها
لبنان منذ شهر
القطان لـ
القطان لـ"العهد": دماء الإمام القائد والسيد نصر الله ستُثمر تمكينًا للأمة
خاص العهد منذ شهرين
الشيخ جابر لـ
الشيخ جابر لـ"العهد": شخصية القائد (قده) صنعت تاريخًا للمنطقة والعالم بأسره
خاص العهد منذ شهرين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة