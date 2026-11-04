علقت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت على فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي؛ مؤكدة أنه لا فرق بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ونشرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت عبر حسابها على منصة "إكس" تغريدة قالت فيها إنه لا فرق بين "فيلة" الجمهوريين و"حمير" الديمقراطيين؛ فالرموز تتبدل في واشنطن وتبقى مصائب سياساتها على دول المنطقة وشعوبها واحدة.

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