أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان عن إسقاطها طائرة استطلاع مسلحة من نوع "وينق لونق 2" (Wing Loong II) تابعة للعدو السعودي كانت تقوم بأعمال عدائية فجر اليوم الأربعاء (4 تشرين الثاني 2026) في أجواء محافظة تعز، وذلك بسلاح مناسب، لتكون الطائرة العاشرة من هذا النوع التي تُسقطها القوات المسلحة اليمنية منذ بدء التصعيد.

وفي سياق متصل، أضافت القوات: نفذنا عملية استهداف لتحشيدات العدو السعودي التي تتبع الضابط السعودي فارس الشمري بستة صواريخ باليستية، شرقي محافظة الجوف، وكانت الإصابات مباشرة وخلفت عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد من الآليات.

هذا وتمكنت القوات المسلحة من تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية صباح اليوم، استهدفت العملية الأولى رادارًا في شبه جزيرة القحمة شمالي جيزان بطائرة مسيّرة وكانت الإصابة مباشرة.

أما العملية الثانية فاستهدفت معسكر عاكفة في نجران بصاروخ باليستي وحققت هدفها بنجاح، فيما استهدفت العملية الثالثة مبنى قيادة وسيطرة حرس الحدود في جيزان بصاروخ باليستي وخلفت قتلى وجرحى من جنود وضباط العدو السعودي.

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