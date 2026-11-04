رأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنّ "الموجة اليمينية المتطرّفة تتهاوى"، وذلك عقب الفوز الكاسح الذي حقّقه الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، والتي تأتي قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقرّر إقامتها في إسبانيا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وفي منشور له عبر "إكس" للتواصل الاجتماعي، أكّد سانشيز أنّ "المجتمع الأميركي صوّت ضدّ السياسات التي لا تؤدّي إلّا إلى زيادة الفقر، وصوّتوا ضدّ الكراهية والذكورية وإنكار التغيّر المناخي وامتيازات النخب".

وأضاف سانشيز موضحًا السياق الدولي لهذا التحوّل الإقليمي والدولي: "هذا ما سبق أن حدث في البرازيل، وحدث للتو في الولايات المتحدة، وسيحدث قريبًا في إسبانيا".

وشدّد رئيس الوزراء الإسباني على أنّ "الموجة اليمينية المتطرّفة التي يراهن ألبرتو نونييز "فيخو"، وماريكارمن "أباسكال"— زعيما اليمين واليمين المتطرّف في إسبانيا — على استمرارها لم تعد تتقدّم، بل تتهاوى".

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