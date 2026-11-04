أكد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، أن رجال جبهة المقاومة جسّدوا وحدة الساحات، من خلال إعلان ولائهم الكامل خطياً، عقب الرسالة التي وجّهها ولي أمر المسلمين في العالم بشأن مواجهة العدو من دون حدود.

وأشار في رسالة نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن رجال جبهة المقاومة أعلنوا ولاءهم الكامل بصورة مكتوبة، عقب الرسالة التي شددت على مواجهة العدو بلا قيود جغرافية، مؤكداً أن هذه الخطوة تجسّد وحدة الساحات وتُظهر أن قادة الجبهة تلقّوا الرسالة على أعلى المستويات، وعملوا على ترجمتها إلى خطوات عملية. وحيّا قاآني الرجال الأبطال في الخط الأمامي للدفاع عن عزة الإسلام».

وتأتي رسالة قائد قوة القدس في أعقاب تأكيدات قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي بشأن مواجهة التهديدات من دون قيود جغرافية، وما تحمله هذه التوجيهات من دلالات على تنسيق جبهات المقاومة وتكاملها في مواجهة التحديات الإقليمية.

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