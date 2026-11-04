أكّد نائب الرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، إنّ "إيران لن تسمح للحسابات الخطأ للعدو بالمساس بأمنها وعزتها".

وأشار عارف، في منشور على منصة "أكس"، إلى أنّ "رسالة قائد الثورة الإسلامية الحكيم (آية الله السيد مجتبى الخامنئي) بمناسبة "13 آبان" (اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي) ترسم صورة واضحة لنهاية أسطورة الاستكبار".

أضاف: "إنّنا نجدِّد عهدنا لقائد الثورة الإسلامية بأنّ الحكومة، بالاستناد إلى الإرادة الصلبة للشعب، لن تسمح بأنْ تنال الحسابات الخطأ للعدو من أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية واقتصادها وعزِّتها الحضارية".

وتابع نائب الرئيس الإيراني قوله: "إنّ عزَّة الشعب الإيراني ورفاهه خط أحمر بالنسبة إلينا".

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