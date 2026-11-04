أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أنّ "مهاجمة إيران لن تحقّق النصر"، مشدّدًا على أنّه "لا خيار أمام أميركا سوى إدراك حقيقة أنّ إيران لا يمكن ترهيبها بالتهديدات أو إخضاعها بالعدوان".

وقال بقائي، في منشور على منصة "أكس"، إنّ "الغرور والتكبُّر مقدِّمة السقوط، وأطماع أميركا هي التي دفعتها، من خلال وضع نفسها في خدمة نظام مخادع، إلى شن عدوان غير قانوني وإجرامي على إيران".

وخاطب الإدارة الأميركية بالقول: "إنّ حساباتكم أخفقت، وافتراضاتكم انهارت، وأخطاءكم الإستراتيجية انكشفت تباعًا، وذلك لأنّكم لم تعرفوا إيران حق المعرفة، ولم تدركوا على نحو صحيح صمود الإيرانيين وإرادتهم واعتزازهم الوطني".

وإذ اعتبر أنّ "الشعب الأميركي وجّه إليهم (الإدارة الأميركية) رسالة واضحة"، حذَّر بقائي من أنّ "تجاهل الحقائق، والتنكُّر لدروس التاريخ، والإصرار على مواصلة هذا المسار الخطير، ستؤدّي إلى عواقب لهذا الخطأ الكبير في الحسابات تتجاوز بكثير ما شهدوه حتى الآن".

وتابع مخاطبًا المسؤولين الأميركيين: "كرِّروا هذه الكلمات حتى لا تعودوا قادرين على تجاهل معناها، واسمعوها مرارًا حتى تدركوا أخيرًا الحقيقة الكامنة فيها: إنّ مهاجمة إيران لا تجلب لكم النصر، بل تجلب لكم الهزيمة. فإيران ليست بلدًا يمكن فهمه بالغرور والاستعلاء، أو ترهيبه بالتهديدات، أو إخضاعه بالعدوان".

ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الانتباه إلى أنّ الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 "يُصادف أيضًا "13 آبان" (اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي)".

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