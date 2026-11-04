كشفت مصادر مطلعة داخل "الحزب الجمهوري" لصحيفة "ذا صن" البريطانية عن أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يتجه إلى تحويل اهتمامه بعيدًا من المعارك التشريعية، والتركيز على إرثه الشخصي ومشروعات البناء والتطوير في العاصمة واشنطن، خلال العامين الأخيرين من ولايته، وذلك بعد فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ".

ونقلت الصحيفة، في تقرير، عن أحد الإستراتيجِيين الجمهوريين قوله، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونفرس، إنّ "سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس قد تدفع ترامب إلى التخلّي عن الاهتمام بالمعارك السياسية والتشريعية"، مضيفًا: "الرئيس لن يكترث حقًا بأيّ شيء بعد نوفمبر (تشرين الثاني)، وسيركّز حصريًا على إرثه".

وذكَر التقرير، المستنِد إلى مقابلات مع 12 شخصية مطَّلعة في الأوساط السياسية الأميركية حول العامين الأخيرين من ولاية ترامب، أنّ "سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب ومجلس الشيوخ قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة الحزبية الحادة".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرَّب من الرئيس الأميركي قوله إنّ "الجناح الأكثر تشدّدًا داخل "الحزب الديمقراطي" سيطالب بإجراء تحقيقات وبدء إجراءات لعزل ترامب"، معتبرًا أنّ "مثل هذه التحرُّكات قد تدفع الرئيس إلى مطالبة وزارة العدل باتخاذ إجراءات مماثلة ضد خصومه".

وتمنح السيطرة على مجلسَيْ النواب والشيوخ الديمقراطيين قدرة أكبر على فتح تحقيقات رقابية بشأن سياسات الإدارة وقراراتها، واستدعاء مسؤولين حكوميين للمساءلة، إلى جانب تعطيل مبادرات تشريعية قد يحاول ترامب تمريرها.

ماسك يُصاب بانتكاسة

وزاد في خيبة أمل الجمهوريين إصابة الملياردير الأميركي المتبرّع الجمهوري وحليف ترامب، إيلون ماسك، بانتكاسة في انتخابات التجديد النصفي، بعدما أخفق مرشحون دعمهم بمئات ملايين الدولارات للفوز بسباقاتهم الانتخابية، وفق ما كشف عنه موقع "بوليتكو".

وأوضح الموقع أنّ "ماسك أنفق نحو 446 مليون دولار، في أكبر مبلغ ينفقه شخص غير مرشّح على انتخابات، منها أكثر من 200 مليون دولار على جهود انتخابية في ولاية تكساس".

وخسر عدد من المرشحين الذين دعمهم ماسك في أنحاء الولايات المتحدة، منهم: كين باكستون في انتخابات مجلس الشيوخ في تكساس، فيفيك راماسوامي في انتخابات حاكم ولاية أوهايو.

كما "أصبحت خطط ماسك لإنشاء مراكز بيانات في أنحاء تكساس موضع شكّ، عقب فوز الديمقراطية جينا هينوجوسا على الحاكم الحالي غريغ أبوت في انتخابات حاكم الولاية"، بحسب "بوليتيكو".

وقال ماسك، في منشور على منصته "أكس"، صباح الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "مراكز البيانات في الفضاء تبدو جذّابة للغاية في الوقت الحالي"، قبل أنْ يعلِّق ساخرًا على نتائج الانتخابات بالقول: "أعتقد أنّ أشعة الليزر الفضائية الخاصة بي للتدخّل في الانتخابات لم تنجح هذه المرة".

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