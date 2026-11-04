أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني؛ اللواء محسن رضائي، اليوم الأربعاء (4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، أن الشعب الإيراني ألحق بالرئيس الأميركي دونالد ترامب هزيمة إستراتيجية، شملت ساحة المعركة ومضيق هرمز، إلى جانب هزيمة سياسية في واشنطن.

وأضاف رضائي أن الأميركيين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى تحمّل تكاليف الحرب التي شنّها ترامب على إيران.

كما أكد أن كل من يتحدى إيران سيدفع الثمن، بدءاً من ساحة المعركة وصولاً إلى عقر داره.

ويأتي تصريح رضائي بعد هزيمة الحزب الجمهوري بالانتخابات النصفية، إذ انتزع الحزب الديمقراطي الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي بعد تحقيق انتصار بارز بحصوله على 54 مقعداً من أصل 100، مقابل 44 للجمهوريين، وذلك عقب فوز مرشحيه في ولايات ميشيغن، آيوا، ونورث كارولاينا، وساوث كارولاينا، وأوهايو، وتكساس، وكانزاس، وجورجيا، وفقاً للنتائج الأولية.

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