أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف التحشيدات السعودية شرق محافظة الجوف بـ6 صواريخ بالستية، ما خلّف عشرات القتلى والجرحى ودمّر عدداً من الآليات.

وأعلن العميد يحيى سريع تنفيذ 3 عمليات عسكرية صباح اليوم الأربعاء، استهدفت الأولى راداراً في شبه جزيرة القحمة شمال جيزان بطائرة مسيّرة، مؤكّداً أنّ الإصابة كانت مباشرة.

استهداف معسكر في نجران وإسقاط طائرة سعودية في تعز

وأضاف سريع أنّ القوات المسلحة اليمنية استهدفت معسكر عاكفة في نجران، بصاروخ بالستي، محقّقة هدفها بنجاح.

وفي أجواء محافظة تعز، أعلنت القوات المسلّحة إسقاط طائرة استطلاع مسلّحة سعودية من نوع "وينغ لونغ 2"، كانت تقوم بـ "أعمال عدائية فجر اليوم".

ولفت سريع إلى أنّ الطائرة هي الـ 10 التي تُسقطها القوات المسلّحة، منذ بدء التصعيد.

إلى جانب ذلك، استهدفت القوات المسلحة اليمنية مبنى قيادة حرس الحدود في جيزان بصاروخ بالستي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود والضباط السعوديين، وفق بيانها.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت، يوم أمس، استهدافها مطار أبها السعودي، وقاعدة خميس مشيط العسكرية، فضلاً عن تحشيدات عسكرية تابعة للسعودية في منطقتي رأس العارة والمضاربة، وفي محافظة الجوف شمال شرق العاصمة صنعاء.

وتخوض القوات المسلحة اليمنية، منذ تجدد العدوان على البلاد، معارك ضارية مع التحشيدات العسكرية التابعة للسعودية، وتمكنت على إثرها من السيطرة على مديريات عديدة في الساحل الغربي للبلاد، ومناطق واسعة من لحج وتعز.

كما تواصل استهداف المطارات السعودية ومنشآت الطاقة، في إطار ردها على العدوان، ولإجبار الرياض على وقف الحرب، والحصار الممتد منذ أكثر من 10 أعوام.

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