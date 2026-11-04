كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي فانس: الحرب على إيران من أسباب خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية

عربي ودولي

العميد سريع: استهدفنا مواقع سعودية في جيزان ونجران وأسقطنا طائرة في تعز
عربي ودولي

العميد سريع: استهدفنا مواقع سعودية في جيزان ونجران وأسقطنا طائرة في تعز

2026-11-04 20:14
31

  أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف التحشيدات السعودية شرق محافظة الجوف بـ6 صواريخ بالستية، ما خلّف عشرات القتلى والجرحى ودمّر عدداً من الآليات.

وأعلن العميد يحيى سريع تنفيذ 3 عمليات عسكرية صباح اليوم الأربعاء، استهدفت الأولى راداراً في شبه جزيرة القحمة شمال جيزان بطائرة مسيّرة، مؤكّداً أنّ الإصابة كانت مباشرة.

استهداف معسكر في نجران وإسقاط طائرة سعودية في تعز

وأضاف سريع أنّ القوات المسلحة اليمنية استهدفت معسكر عاكفة في نجران، بصاروخ بالستي، محقّقة هدفها بنجاح.

وفي أجواء محافظة تعز، أعلنت القوات المسلّحة إسقاط طائرة استطلاع مسلّحة سعودية من نوع "وينغ لونغ 2"، كانت تقوم بـ "أعمال عدائية فجر اليوم".

ولفت سريع إلى أنّ الطائرة هي الـ 10 التي تُسقطها القوات المسلّحة، منذ بدء التصعيد.

إلى جانب ذلك، استهدفت القوات المسلحة اليمنية مبنى قيادة حرس الحدود في جيزان بصاروخ بالستي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود والضباط السعوديين، وفق بيانها.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت، يوم أمس، استهدافها مطار أبها السعودي، وقاعدة خميس مشيط العسكرية، فضلاً عن تحشيدات عسكرية تابعة للسعودية في منطقتي رأس العارة والمضاربة، وفي محافظة الجوف شمال شرق العاصمة صنعاء.

وتخوض القوات المسلحة اليمنية، منذ تجدد العدوان على البلاد، معارك ضارية مع التحشيدات العسكرية التابعة للسعودية، وتمكنت على إثرها من السيطرة على مديريات عديدة في الساحل الغربي للبلاد، ومناطق واسعة من لحج وتعز.

كما تواصل استهداف المطارات السعودية ومنشآت الطاقة، في إطار ردها على العدوان، ولإجبار الرياض على وقف الحرب، والحصار الممتد منذ أكثر من 10 أعوام.

الكلمات المفتاحية
اليمن يحيى سريع العدوان الاميركي السعودي على اليمن
إقرأ المزيد
المزيد
الصين تحذّر بريطانيا من
الصين تحذّر بريطانيا من "تشويه صورتها" بعد مزاعم عن هجمات الأمن السيبراني
عربي ودولي منذ 4 دقائق
فانس: الحرب على إيران من أسباب خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية
فانس: الحرب على إيران من أسباب خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية
عربي ودولي منذ 5 دقائق
العميد سريع: استهدفنا مواقع سعودية في جيزان ونجران وأسقطنا طائرة في تعز
العميد سريع: استهدفنا مواقع سعودية في جيزان ونجران وأسقطنا طائرة في تعز
عربي ودولي منذ 16 دقيقة
أجندة جديدة لترامب بعد خسارة الجمهوريين المدوية 
أجندة جديدة لترامب بعد خسارة الجمهوريين المدوية 
عربي ودولي منذ 42 دقيقة
مقالات مرتبطة
العميد سريع: استهدفنا مواقع سعودية في جيزان ونجران وأسقطنا طائرة في تعز
العميد سريع: استهدفنا مواقع سعودية في جيزان ونجران وأسقطنا طائرة في تعز
عربي ودولي منذ 16 دقيقة
سلسلة عمليات عسكرية للقوات المسلحة اليمنية وإسقاط طائرة استطلاع تابعة للسعودية
سلسلة عمليات عسكرية للقوات المسلحة اليمنية وإسقاط طائرة استطلاع تابعة للسعودية
عربي ودولي منذ 4 ساعات
العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي بشكل قاطع ادعاءات وجود خبراء من الحزب في اليمن
العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي بشكل قاطع ادعاءات وجود خبراء من الحزب في اليمن
عربي ودولي منذ 8 ساعات
اليمن يحطّم صورة صنعها
اليمن يحطّم صورة صنعها "آل سعود" لعقود
عربي ودولي منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة