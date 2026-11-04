أرجعَ نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، سبب خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية إلى الحرب على إيران وتغيير طبيعة العلاقة مع "إسرائيل".

وأردف: "السبب الذي خسرنا من أجله هو الحرب، والرئيس نفسه (أي دونالد ترامب) قال ذلك الليلة الماضية".

وأضاف أن تكاليف المعيشة ووضع "أميركا أوّلاً" كانت من أسباب خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أقرّ ترامب بتأثير الحرب على إيران في خسائر الجمهوريين في الانتخابات النصفية.

وسبق أن شنّ فانس هجوماً حاداً على الديمقراطيين، واصفاً إياهم بـ"حزب الكراهية"، داعياً الناخبين إلى إقصائهم من السلطة في الانتخابات.

كذلك، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى وجود تباين في المواقف بين ترامب وفانس بما يخص "الأولويات الأميركية تجاه إيران"، ما يعكس "غياب رؤية موحدة بينهما حول جوهر السياسة الأميركية تجاه إيران".

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