حذَّرت الصين بريطانيا من "تشويه صورتها"، على خلفية تقرير بريطاني زعم بأنّ "بكين قد تكون تخطط لتنفيذ عمليات سيبرانية تستخدم فيها الذكاء الاصطناعي لاستهداف البُنية التحتية الحيوية في المملكة المتحدة".

وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحافي عقدته في بكين الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "إنّ بريطانيا لطالما سيَّست قضية الأمن السيبراني. الصين تُعرب عن قلقها البالغ إزاء استخدام المملكة المتحدة لغة تقوم على التكهُّنات لتشويه صورة الصين في غياب الأدلة".

ونبّهت نينغ إلى أنّ "بريطانيا تستخدم مجدّدًا ذريعة الاختراقات الإلكترونية القديمة لفرض إجراءات جديدة تهدف إلى كبح تطوير الصين لتقنيات الذكاء الاصطناعي"، واصفةً تصرُّف بريطانيا هذا بأنّه "نهج مضلِّل".

وجاء تحذير الصين ردًا على ما رد في تقرير "المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني" بأنّه "من المرجّح بدرجة كبيرة أنْ تستخدم الصين وروسيا ودول أخرى، بحلول عام 2028، قدرات سيبرانية قائمة على الذكاء الاصطناعي بصورة منتظمة لتحقيق أهدافها الجيوسياسية، مع مواجهة المملكة المتحدة زيادة في حجم الهجمات الإلكترونية المتطوِّرة وسرعتها".

وقال التقرير: "إنّ الصين، على الأرجح، تملك النيَّة، وهي الطرف الأفضل تَمَوْضُعًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تستهدف البُنية التحتية الوطنية الحيوية وأهدافًا إستراتيجية أخرى".

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