ارتفع معدَّل التضخُّم في منطقة اليورو إلى 4 في المئة خلال تشرين الأول/أكتوبر 2026، مسجِّلًا بذلك أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات، مدفوعًا بارتفاع حادّ في أسعار الطاقة جرّاء الحرب في الشرق الأوسط، وفق بيانات "مكتب الإحصاء الأوروبي" (يوروستات).

ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية للأنباء عن "يوروستات" قوله: "إنّ وتيرة ارتفاع الأسعار في الدول الـ21 التي تعتمد اليورو تسارعت بعدما بلغ معدل التضخُّم 3,8 في المئة في أيلول/سبتمبر (2026)".

وتوافق التضخُّم المتسارع في تشرين الأول/أكتوبر، الناجم عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط، مع توقُّعات المحلّلين لدى "بلومبرغ"، وأفاد "يوروستات" بأنّ "معدَّل ارتفاع أسعار الطاقة بلغ 20,8 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر، مقابل 18,9 في المئة في الشهر السابق عليه".

وتسارعت، أيضًا، وتيرة ارتفاع أسعار الخدمات والموادّ الغذائية بشكل طفيف، إذ ارتفعت أسعار الخدمات 3,3 في المئة مقابل 3,2 في المئة في أيلول/سبتمبر، كما ارتفعت أسعار الموادّ الغذائية 1,6 في المئة مقابل 1,3 في المئة في الشهر السابق عليه.

ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي لدى "كابيتال إيكونوميكس"، جاك ألن-رينولدز، قوله: "إذا بقيت أسعار الطاقة قريبة من مستوياتها الحالية، فمن المتوقَّع أن تتباطأ وتيرة ارتفاعها قليلًا في تشرين الثاني/نوفمبر (2026)".

واستدرك ألن-رينولدز قائلًا: "لكنّنا نعتقد أنّ أثر ارتفاع كلفة الطاقة سيظهر بصورة أوضح في أسعار الغذاء خلال الأشهر المقبلة".

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