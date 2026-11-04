دعا قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني؛ العميد إسماعيل قآني "قادة أميركا قليلي التدبير" إلى أنْ "يعلموا أنّ المقاومة اليوم بأكملها تشكّل جبهة واحدة وساحاتها موحّدة"، وذلك حتى "لا يقعوا في خطأ فادح في الحسابات"، وفق تعبيره.

وخاطب قآني قادة الولايات المتحدة، في بيان الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، قائلًا: "لا تحسبوا عمق الجبهة بمدى السلاح، بل أضيفوا إليه عمق المقاومة أيضًا، وإلّا فستكون هناك حرب بالسلاح في مضيق هرمز، وتحرير لباب المندب بالمقاومة".

وأشار إلى أنّ "الرئيس الأميركي النرجسي بدأ، اعتمادًا على كلام نتنياهو، مقامرة الحرب مع إيران، وكانت نتيجتها بيع رصيد أميركا الممتد لـ250 عامًا، وخسارة مضيق هرمز. وبسبب العناد في مضيق هرمز، فرضت جبهة المقاومة الذكية على أميركا خسارة مضيق باب المندب".

أضاف قآني: "بعد رسالة القائد الأعلى (قائد الثورة الإسلامية آية الله مجتبى الخامنئي)، إذا واصلت أميركا سلوكها القائم على المقامرة في الحرب، فإنّ جبهة المقاومة الراسخة، من خلال الحسابات الذكية على مستوى السطح والعمق معًا، ستكون قادرة على توجيه ضربات أساسية إلى أميركا".

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