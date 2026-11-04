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بوتين: روسيا لم تهدد أحدًا وتسعى إلى التعاون
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بوتين: روسيا لم تهدد أحدًا وتسعى إلى التعاون

2026-11-04 22:11
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أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أنّ "روسيا لم تهدد أحدًا في أيّ وقت ولا تهدد أحدًا، وتسعى إلى التعاون مع الدول الأخرى".

وقال بوتين، خلال مراسم أُقِيمت في الكرملين لتسليم الجوائز والأوسمة الرسمية تقديرًا لجهود تعزيز وحدة الشعب الروسي: "إنّه من المهم للغاية الآن أنْ يرى الناس في العديد من البلدان، وليس فقط في تلك التي تمثّلونها (مخاطبًا الحائزين على الجوائز والأوسمة)، وعلى المستوى السياسي، أنّ روسيا أولًا لم تهدد أحدًا قط ولا تهدّد أحدًا، وثانيًا أننا نسعى إلى التعاون".

وشكر بوتين ممثّلي الدول الأجنبية المشاركين في المراسم، مثمّنًا "جهودهم في تطوير العلاقات بين روسيا وبلدانهم وشعوبهم".

ورأى أنّ "التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والعمل الإنساني والأعمال يُهيِّئ أرضية خصبة وأساسًا متينًا لتطوير العلاقات على المستويَيْن السياسي والأمني".

ولفت الانتباه إلى أنّ "الدول التي لم تستعدَّ بعد للتعاون ستستخلص النتائج الصحيحة وتصحّح مواقفها، مسترشدةً بتجارب أصدقاء روسيا في العديد من دول العالم، وستتجه نحو التعاون بدلًا من المواجهة".

الكلمات المفتاحية
روسيا أوروبا بوتين
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