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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-11-05 06:46
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09:13 |
وزيرا خارجية إيران وعمان يناقشان خلال مكالمة هاتفية صباح اليوم العملية السياسية والدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة
07:29 |
عمدة نيويورك زهران ممداني: الناس انتفضوا ضد من يهدر أموالهم على جرائم الحرب والإبادة الجماعية بدلًا من بناء المدارس!
07:28 |
"أكسيوس": فانس اتهم نتنياهو بالخطأ في جميع تقديراته بشأن إيران
07:07 |
إيران| حرس الثورة: محاولات خرق القوانين في مضيق هرمز لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر المالية والهزائم السياسية للولايات المتحدة
07:06 |
إيران| حرس الثورة: أميركا من خلال دفع السفن إلى مخالفة التعليمات والعبور عبر ممر مزروع بالألغام تحمّل دافعي الضرائب الأميركيين وحلفاءها في المنطقة تكاليف تأمين باهظة للسفن المتضررة
06:56 |
إيران| حرس الثورة الإسلامية: اشتعال النيران في ناقلة سحب لدى اقترابها من الناقلة المحترقة للمساعدة في إخماد الحريق
06:55 |
إيران| حرس الثورة الإسلامية: توقّفت ناقلة نفط عملاقة أخرى أثناء خروجها من شرق المضيق إثر اندلاع حريق واسع فيها
06:54 |
إيران| حرس الثورة الإسلامية: حريق في ناقلة نفط كبيرة بعد تعرّضت لحادث إثر اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز
06:52 |
إيران| حرس الثورة الإسلامية: سيطرنا على طائرتين مُسيّرتين أميركيتين من طراز لوكاس
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الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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