إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
09:13 |وزيرا خارجية إيران وعمان يناقشان خلال مكالمة هاتفية صباح اليوم العملية السياسية والدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة
07:29 |عمدة نيويورك زهران ممداني: الناس انتفضوا ضد من يهدر أموالهم على جرائم الحرب والإبادة الجماعية بدلًا من بناء المدارس!
07:07 |إيران| حرس الثورة: محاولات خرق القوانين في مضيق هرمز لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر المالية والهزائم السياسية للولايات المتحدة
07:06 |إيران| حرس الثورة: أميركا من خلال دفع السفن إلى مخالفة التعليمات والعبور عبر ممر مزروع بالألغام تحمّل دافعي الضرائب الأميركيين وحلفاءها في المنطقة تكاليف تأمين باهظة للسفن المتضررة
06:56 |إيران| حرس الثورة الإسلامية: اشتعال النيران في ناقلة سحب لدى اقترابها من الناقلة المحترقة للمساعدة في إخماد الحريق
06:55 |إيران| حرس الثورة الإسلامية: توقّفت ناقلة نفط عملاقة أخرى أثناء خروجها من شرق المضيق إثر اندلاع حريق واسع فيها
06:54 |إيران| حرس الثورة الإسلامية: حريق في ناقلة نفط كبيرة بعد تعرّضت لحادث إثر اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز