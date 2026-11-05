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إيران

حرس الثورة: حريق في ناقلتين وقاطرة بحرية في مضيق هرمز والاستيلاء على مُسيّرتي
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إيران

حرس الثورة: حريق في ناقلتين وقاطرة بحرية في مضيق هرمز والاستيلاء على مُسيّرتي "لوكاس"

2026-11-05 07:13
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أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران أن ناقلة نفط كبيرة حاولت عبور الممر غير القانوني جنوب مضيق هرمز، تعرّضت لحادث إثر اصطدامها بلغم بحري، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها وتوقّفها.

كما توقّفت ناقلة نفط عملاقة أخرى أثناء خروجها من شرق المضيق إثر اندلاع حريق واسع فيها، فيما اشتعلت النيران في قاطرة بحرية اقتربت منها للمساعدة في إخماد الحريق.

وفي سياق متصل، تمكّن مقاتلو وحدة الحرب الإلكترونية التابعة للقوة البحرية في حرس الثورة من السيطرة على مسيّرتين أميركيتين من طراز «لوكاس»، والتحكّم بهما وإنزالهما سالمتين، قبل الاستيلاء عليهما.

وذكر حرس الثورة أن الولايات المتحدة، من خلال دفع السفن إلى مخالفة التعليمات والعبور عبر ممر مزروع بالألغام، تحمّل دافعي الضرائب الأميركيين وحلفاءها في المنطقة تكاليف تأمين باهظة للسفن المتضررة.

وختم حرس الثورة بأن محاولات خرق القوانين في مضيق هرمز لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر المالية والهزائم السياسية للولايات المتحدة.


 

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