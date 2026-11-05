في أعقاب الهزيمة التاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وحزبه الجمهوري، أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر أنه "إذا قاوم دونالد ترامب إرادة الشعب، فسنقاضيه"، مؤكدًا: "سننهي الحرب على إيران".

وفي تعليق له على الهزيمة الساحقة التي مُني بها ترامب وزملاؤه الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي قال شومر: "الشعب الأميركي لا يعلم ما الذي نحارب من أجله في إيران".

وأضاف السيناتور الأميركي مؤكدًا: "سننهي الحرب على إيران.. وقد انضم إلينا الآن عدد من الجمهوريين لإنهاء هذه الحرب.. يجب أن تنتهي هذه الحرب.. يجب أن تنتهي".

وتابع شومر: "كلما خالف ترامب إرادة الشعب الأميركي أو القانون، سنفتح تحقيقات، وسنقاضيه، وسنضع أمامه عراقيل قانونية وتشريعية حتى لا يجد مخرجًا".

ووجه زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تحذيرًا إلى ترامب قائلًا: "لقد ولّى عهد مجلس الشيوخ الخاضع لترامب".

ووعد السيناتور شومر الشعب الأميركي الذي رفض ترامب والجمهوريين رفضًا قاطعًا في انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء الماضي بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم الحاد في أعقاب الحرب على إيران وفرض ترامب للتعريفات الجمركية، قائلًا: "سنعمل جاهدين على خفض الإنفاق، سواء بوجود الرئيس أو من دونه".

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