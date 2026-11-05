يواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، لليوم الـ393 على التوالي، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

هذذا؛ وقد استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة "إسرائيلية" استهدفت خيمة تؤوي نازحين في بلدة الزوايدة وسط القطاع. استشهد المواطن عبد الرحيم مطر إثر استهدافه بصاروخ من طائرة مسيّرة "إسرائيلية" غربي بلدة الزوايدة.

في مدينة غزة، شنّ الطيران الحربي الصهيوني غارة استهدفت شقة سكنية في محيط مبنى السفينة شمال غربي المدينة، ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح. كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة "إسرائيلية" استهدف جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.

في سياق متصل، تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال جثامين شهداء، تحولت إلى هياكل عظمية، من منطقة أبو هولي في مدينة دير البلح.

في جنوب القطاع، أصيبت طفلة وسيدة برصاص الجيش "الإسرائيلي" في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، فيما نفذ الجيش عملية نسف لمبانٍ ومنشآت شرقي المدينة.

بحسب الإحصاءات المعلنة، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر إلى 1602 شهيد، إضافة إلى 5794 مصابًا، فيما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 847 شهيدًا.

أما منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 74,618 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 175,920 مصابًا.

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