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فلسطين

الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
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فلسطين

الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

2026-11-05 10:01
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شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس (5 تشرين الثاني 2026)، حملة الاقتحامات والمداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اعتقالات لعشرات المواطنين ومداهمة منازل وتخريب محتوياتها.

في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 30 مواطنًا خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب المدينة، وداهمت عددًا من المنازل وحطمت محتوياتها.

في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية المدينة، وانتشرت في عدد من أحيائها، وداهمت منازل مواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، من دون أن تتضح حصيلة الاعتقالات.

في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال اقتحام المدينة ومداهمة منازل، وهم: مجيد شوبكي والأسير المحرر أنس حمدان وهيثم سلمي.

في محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي سيلة الظهر والزبابدة جنوب المحافظة، وشهدت الأخيرة مواجهات مع المواطنين. 

كما اقتحمت بلدتي بلعا ودير الغصون في محافظة طولكرم، وقرية تل جنوب غرب نابلس، وحي المصايف في مدينة رام الله، وبلدة دير بلوط غرب سلفيت، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش للمنازل.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الضفة الغربية جيش الاحتلال الاسرائيلي
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