يستكمل جيش العدو الصهيوني تحركاته جنوب سوريا، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال "الاسرائيلي" استقدمت آليات ثقيلة جديدة من نوع "باكر" عبر بوابة أبو الغيثار، باتجاه منطقة المعكر الواقعة غربي صيدا الحانوت في ريف القنيطرة، وذلك استكمالًا لأعمال الحفر والتجريف ضمن مشروع "خط سوفا 53".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد جرى نقل الآليات إلى موقع تتمركز فيه آليات ثقيلة أخرى كانت موجودة سابقًا في المنطقة، في تحرك عسكري جديد تشهده المنطقة وسط استمرار الوجود العسكري "الإسرائيلي" في ريف القنيطرة.

ويثير استقدام آليات إضافية حالة من الترقب بين الأهالي، في ظل مخاوف من تطورات ميدانية جديدة، مع استمرار التحركات العسكرية "الإسرائيلية" في المنطقة.

وكانت قد توغلت قوة عسكرية "إسرائيلية"، بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، مؤلفة من 6 عربات عسكرية، على طريق طرنجة – عين النورية في ريف القنيطرة الشمالي، دون ورود معلومات عن وقوع اعتقالات أو أضرار.

يأتي ذلك في سياق استمرار التوغلات والتحركات العسكرية "الإسرائيلية" في مناطق جنوبي سوريا، وسط تواصل الانتهاكات دون وجود إجراءات رادعة لوقفها.

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