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العدوان السعودي على اليمن: غارات جوية وإسقاط طائرة استطلاع سعودية في تعز
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العدوان السعودي على اليمن: غارات جوية وإسقاط طائرة استطلاع سعودية في تعز

2026-11-05 12:03
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن الطيران الحربي السعودي نفّذ، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 104 غارات جوية وهجمات صاروخية استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والجوف والبيضاء وعمران ومأرب وتعز ولحج.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، إن الهجمات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، مشيرًا إلى أن الغارات نُفذت بطائرات "إف 15" و"تايفون" انطلاقًا من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فيما انطلقت الهجمات الصاروخية من نجران وجيزان.

وفي تطور ميداني بمحافظة تعز، أعلن العميد سريع إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من طراز "وينغ لونغ 2"، أثناء قيامها بأعمال وصفها بالعدائية في أجواء المحافظة، مشيرًا إلى أنها الطائرة الثامنة والعشرون من الطراز نفسه التي يتم إسقاطها.

وفي محافظة صعدة، أفادت الأخبار الواردة باستهداف منزل أسرة في منطقة الأخوين بمديرية الصفراء، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال، فيما تعرض طفل رابع لحالة تشنج جراء الغارة.

كما استهدفت غارتان جويتان شبكة الاتصالات في مديرية مرّان بالمحافظة.

وفي جبهة باب المندب، أعلنت القوات المسلحة اليمنية التصدي لمحاولات تقدم قالت إنها نفذتها تحشيدات موالية للسعودية، مؤكدة إلحاق خسائر في صفوف القوات المهاجمة.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة أن إجمالي الغارات والهجمات الصاروخية السعودية منذ بدء التصعيد بلغ 4136 هجومًا.

الكلمات المفتاحية
القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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