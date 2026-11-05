قال الباحث في معهد سياسات الشعب اليهودي "JPPI" الدكتور كوبي باردا إن انتخابات منتصف الولاية تعتبر عادةً انتخابات فاترة، لكن الواقع كان مختلفًا تمامًا هذه المرة. فقد حطمت نسب المشاركة أرقامًا قياسية، إذ سُجّل نحو 54 مليون ناخب في التصويت المبكر وحده، بزيادة قدرها 9 ملايين مقارنة بعام 2022، في مشاركة إجمالية غير مسبوقة. وسأل: "فما الذي دفعهم إلى ذلك؟".

وأضاف في مقال له في صحيفة "يديعوت أحرونوت": "المعادلة السياسية التي تغيّرت في لحظة واحدة. فقد أدت الزيادة الفورية في أسعار الوقود إلى غضب شعبي وُجّه نحو الحرب. وبما أن "إسرائيل" كانت الشريك الوحيد في المعركة، فقد وُجّهت النيران إليها مباشرة، وأصبحت لاعبًا محوريًا في صناديق الاقتراع، والدافع الأساسي الذي أخرج الناس للتصويت. ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي عرّف نفسه بالكامل بأنه جزء من الجمهوريين، عاد إلينا كالسهم المرتد. فهذا التحالف الأحادي الجانب دفع الناخبين إلى معاقبة الجمهوريين، و"إسرائيل" هي التي تدفع الثمن".

وبحسب باردا، فقد كانت النتيجة موجة زرقاء وانهيارًا تاريخيًا للجمهوريين. وهذه هي المرة الخامسة فقط في التاريخ الأميركي التي يفقد فيها رئيس حالي السيطرة على مجلسَي الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية. ويبرز هذا التوجه في معاقل محافظة واضحة المعالم. ففي ولاية كانساس، مثلًا، انتُخب آدم هاميلتون عضوًا في مجلس الشيوخ، ليصبح أول سيناتور ديمقراطي هناك منذ 94 عامًا، وهي حقيقة تجسّد عمق الزلزال. وثمة مستوى آخر أكثر إثارة للقلق، يتمثل في الصعود الصاروخي لليسار الاشتراكي، الذي يتميز هذه المرة بمرشحين شباب في العشرينيات والثلاثينيات من أعمارهم. وقد أصبحوا أبطالًا ثقافيين، وشقوا طريقهم إلى الكونغرس على امتداد الطريق، مستفيدين من موجات شبكات التواصل الاجتماعي ومواقف المؤثرين.

ورأى أن عبدول السيد يجسّد هذه الموجة الشبابية الراديكالية أيضًا، الذي أصبح أول مسلم يُنتخب عضوًا في مجلس الشيوخ، ممثلًا ولاية ميشيغان، بعدما جعل الحرب على إيباك (AIPAC) المنصة المركزية في حملته الانتخابية، إلى جانب النضال ضد غلاء المعيشة. ويمثل هؤلاء جميعًا جيلًا من الشباب الذين جعلوا "إسرائيل" جزءًا مهمًا ومحوريًا من أجندتهم السياسية.

واعتر أنه نادرًا ما تُحسم انتخابات منتصف الولاية على أساس السياسة الخارجية، بل على أساس الاقتصاد الداخلي. ولكن هذه المرة، ارتبط السبب بالنتيجة بـ "إسرائيل". فعندما يتضرر الاقتصاد الأميركي من أسعار الوقود بسبب حرب في الشرق الأوسط، لا يسامح الناخب. إن المفهوم الذي تبنّاه نتنياهو منذ عهد أوباما، والقائم على الاتكاء على طرف واحد فقط، قد انهار تمامًا. وسيتحول الزلزال السياسي إلى واقع مكتمل في 3 كانون الثاني 2027، مع أداء الكونغرس الـ120 اليمين الدستورية، حيث ستنتقل السيطرة على المجلسين بصورة دراماتيكية إلى أيدي الديمقراطيين. وستظل الأمواج تضرب شواطئنا وقتًا طويلًا.

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