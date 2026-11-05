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موجة احتجاجات وإضرابات جديدة تجتاح فرنسا
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عربي ودولي

موجة احتجاجات وإضرابات جديدة تجتاح فرنسا

2026-11-05 13:42
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دعت النقابات العمالية في فرنسا مجددًا إلى تنظيم مظاهرات واحتجاجات وإضرابات واسعة النطاق اليوم الخميس 05 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، للمطالبة بزيادة الأجور والاعتراض على خفض الرعاية الاجتماعية، وحشدت للإضراب العام.

وتحظى هذه الدعوات للاحتجاجات بدعم من حركة "السترات الصفراء" والمنظمات الطلابية التي كانت قد نظمت في الثلاثاء الماضي تظاهرات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة ودعمًا لتعليم أفضل.

وتتوقع السلطات الفرنسية مجددًا مشاركة مئات الآلاف في الشوارع. وقد تقرر نشر واسع للشرطة لمنع تكرار الاضطرابات التي حدثت في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الإضرابات في المقام الأول على موظفي القطاع العام، رغم أن الحجم الفعلي للاضطراب بالنسبة للأشخاص الذين يسافرون إلى فرنسا، على سبيل المثال، لا يزال غير واضح.

وبحسب التقارير المنشورة، فإن مشاركة موظفي السكك الحديدية الوطنية SNCF ومراقبي النقل الجوي في هذه الإضرابات ستسبب اضطرابات.

وفي الوقت نفسه، تحاول الحكومة تهدئة المحتجين.
وقال رولاند ليسكور، وزير الاقتصاد الفرنسي، لقناة BFMTV التلفزيونية إنه يدرس مسألة ما إذا كان يمكن رفع الحد الأدنى للأجور بما يتجاوز الزيادة المقررة لشهر يناير 2027.

وأكد: "الحد الأدنى للأجور يعتمد على أمرين: المبلغ والتوقيت. يمكننا الإعلان عن شيء في الأيام المقبلة".

في احتجاجات الأيام الأخيرة، اندلعت أعمال عنف من قبل الشباب الفرنسي ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، واعتقل آلاف الأشخاص.

الكلمات المفتاحية
فرنسا العمال
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