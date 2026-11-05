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اعتداءات صهيونية متواصلة جنوبًا: قصف مدفعي وتحركات عسكرية وإلقاء قنابل صوتية 
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لبنان

اعتداءات صهيونية متواصلة جنوبًا: قصف مدفعي وتحركات عسكرية وإلقاء قنابل صوتية 

2026-11-05 13:43
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تواصلت الاعتداءات الصهيونية على عدد من القرى اللبنانية منذ منتصف الليل وحتى الساعة، حيث استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة برعشيت ووادي السلوقي ووادي زبقين وبلدة حداثا والمنصوري، إضافة إلى محيط النبطية الفوقا.

وفي الاعتداءات الجوية، ألقت محلّقة العدو قنبلة صوتية قرب مسجد العامرية، فيما ألقت محلّقة أخرى قنبلة مماثلة في الجهة الجنوبية لبلدة كفرشوبا.

ميدانياً، سُجّل تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حولا، بالتزامن مع تحرّك لآليات عسكرية "إسرائيلية" في بلدة طلوسة، فيما تقدّمت قوة مؤلّلة باتجاه وادي شبعا في قضاء حاصبيا، بالتزامن مع مواصلة جرافات العدو أعمال شقّ الطريق باتجاه الوادي.

كما نفّذ جيش العدو تفجيرًا في بلدة القنطرة، واستهدف قصف مدفعي صهيوني محيط بلدة النبطية الفوقا.


 

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان جيش الاحتلال الاسرائيلي جنوب لبنان
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