علّق رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، على إعلان نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس الأميركي، تعود بشكل أساسي إلى الحرب الأميركية على إيران، قائلًا: "لماذا لا تقول هذا الكلام لرئيسك؟".

وكتب قاليباف في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" في تعليقه على كلام فانس: "تنقل أميركا إحساس المقامر الذي يخسر باستمرار، لكنه لم يعد قادرًا على النهوض من طاولة القمار".

وأضاف مخاطبًا فانس: "بينما تقف أميركا على حافة الهاوية الأولى لـ"إسرائيل"، فإن رئيسك يُعدّ المرحلة التالية من الحرب. وبصرف النظر عن هذا الخطاب على طريقة TED؛ لماذا لا تقول هذا الكلام لرئيسك؟".

وكان جي دي فانس، قد شرح في تغريدة مفصلة له أسباب الهزيمة الانتخابية للجمهوريين. وقال إن المشكلة الرئيسية للحزب لم تكن انخفاض مشاركة الناخبين؛ لأن أنصار الجمهوريين حضروا إلى صناديق الاقتراع، لكن جزءًا كبيرًا ممن صوّتوا لترامب وفانس في انتخابات 2024 صوّتوا هذه المرة للديمقراطيين.

ويشير فانس إلى استطلاع رأي أحد أبرز محللي الانتخابات، سُئل فيه ناخبو ترامب الساخطون عن العوامل التي يمكن أن تعيدهم إلى الجمهوريين. وكانت الإجابات الأربع الرئيسية:

- إنهاء الحرب.

- التركيز على تكاليف المعيشة والتضخم.

- إعطاء الأولوية لمصالح أميركا.

- تغيير علاقة أميركا بـ"إسرائيل".

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