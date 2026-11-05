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إيران

لا حدود جغرافية للرد.. حرس الثورة: قواعد واشنطن والكيان الصهيوني تحت مرمى أسلحتنا  
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إيران

لا حدود جغرافية للرد.. حرس الثورة: قواعد واشنطن والكيان الصهيوني تحت مرمى أسلحتنا  

2026-11-05 20:43
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حذّر مستشار قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية، العميد علي بلالي، من أن أي دولة أو قوة تساعد الولايات المتحدة الأميركية في شنّ عدوان جديد على إيران قد تصبح هدفًا مشروعًا للجمهورية الإسلامية، مؤكدًا أن الرد الإيراني لن يكون محدودًا جغرافيًا.

وقال العميد بلالي في تصريحات له الخميس 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، إن امتلاك إيران أسلحة محلية الصنع يجعل قدراتها الدفاعية بمنأى عن المتغيرات الخارجية، مشيرًا إلى أن قواعدها الصاروخية تمتلك مدى مناسبًا لاستهداف الكيان الصهيوني والقواعد الأميركية في المنطقة.

وأوضح أن صاروخ "الخليج الفارسي" صُمّم لإخراج حاملات الطائرات الأميركية من المنطقة، لافتًا إلى أن الصواريخ الإيرانية أصابت معهد وايزمان العسكري ومنطقتَي النقب وديمونا.

وأضاف أن صاروخ "فتاح 2" يتمتع بقدرة عالية على المناورة، بما يجعل منظومات العدو عاجزة عن اعتراضه.

وشدّد بلالي على أن أي عدوان جديد محتمل سيقابَل برد لا يقتصر على نطاق جغرافي محدد، خاتمًا بالقول إن مدى الأسلحة الإيرانية يجعل أي نقطة في المنطقة غير آمنة للقوات الأميركية.

الكلمات المفتاحية
حرس الثورة الاسلامية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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