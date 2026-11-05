سلّم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي، خلال لقائهما مساء الخميس 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في الكرملين بالعاصمة موسكو، حيث بحث الجانبان ملفات إقليمية مهمة، والتطورات المرتبطة بالحرب، والترتيبات الأمنية في المنطقة خلال مرحلة ما بعدها.

وحضر اللقاء رئيس مؤسسة الاستخبارات العسكرية الروسية إيغور كوستيوكوف، ومساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الكرملين.

وقال رضائي إن "المباحثات مع بوتين تناولت القضايا الإقليمية المهمة، إلى جانب نقاشات مهمة بشأن مرحلة ما بعد الحرب والترتيبات الأمنية في المنطقة".

وكشف رضائي أن بوتين أبلغه باستعداده لبذل كل ما في وسعه للمساعدة على إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي أدان قصف المنشآت النووية الإيرانية، واعتبر أن الحرب على إيران ظالمة.

وفي الجانب الاقتصادي، أوضح رضائي أن اللقاء تناول مشروع إنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى إيران، بما يتيح لطهران تلبية احتياجاتها من الغاز، إلى جانب تصدير الغاز الروسي إلى الدول المجاورة.

ويأتي اللقاء بعد اتصال هاتفي جرى في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعرب خلاله رضائي لبوتين عن شكره وتقديره للمواقف الروسية، ولا سيما الإشادة بدور القائد الشهيد وكبار الأبطال الوطنيين، ودعم صمود الشعب الإيراني.

وشدد رضائي خلال الاتصال على أهمية استمرار التعاون الاستراتيجي بين طهران وموسكو، فيما تأتي زيارته الحالية في إطار مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية ومستقبل الترتيبات الأمنية والاقتصادية في المنطقة.

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