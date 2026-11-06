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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-11-06 06:24
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10:33 |
ولايتي: عند الحديث عن نظام جديد في غرب آسيا يجب التنبه إلى أن الأمن الجماعي يجب أن يتحقق للجميع
10:32 |
ولايتي: إيران جسر يربط بين الخليج الفارسی وآسيا الوسطى والقوقاز وبحرعُمان وأي ممر للطاقة أو الترانزيت يتجاوزنا سيكلف غاليًا
10:31 |
إيران| مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون السياسية والدولية علي أكبر ولايتي: دومينو الأزمات في المنطقة أثبت أن أمنها غير قابل للتجزئة
09:42 |
إيران| حرس الثورة الإسلامية: الناقلتان أطفأتا أنظمة الملاحة والتعرّف الخاصة بهما وحاولتا الخروج من هرمز عبر المسار غير المسموح به
09:37 |
إيران| حرس الثورة الإسلامية: حريق في ناقلتي نفط مخالفتين شرق مضيق هرمز وداخله بعد اصطدامهما بألغام بحرية
08:56 |
صحيفة "معاريف" العبرية: إيران نجحت بمهارة كبيرة في فرض سيطرتها على مضيق هرمز وهي حاليًا من يحدد إيقاع الاقتصاد العالمي
08:50 |
إيران| المتحدث باسم الجيش العميد أمير أكرمي نيا: السبيل الوحيد لفتح مضيق هرمز هو رضوخ أميركا لشروط الجمهورية الإسلامية الإيرانية السبعة
08:07 |
صحيفة "معاريف" العبرية: ترامب ونتنياهو فشلا فشلًا ذريعًا في التخطيط للحرب ضد إيران وهما يواصلان ارتكاب الأخطاء نفسها في خططهما المستقبلية
07:43 |
"إسرائيل اليوم" العبرية عن مسؤول "إسرائيلي" رفيع: الحرب على إيران كان يُفترض أن تؤدي إلى إسقاط النظام في طهران لكنها بدلًا من ذلك أسقطت الإدارة في واشنطن
07:37 |
السيناتور عبدول السيد: كيف نضمن ألا تُستخدم أموال الضرائب في الإبادة الجماعية أو الفصل العنصري أو في حروب لا علاقة لنا بها؟
07:11 |
"رويترز": العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بأكثر من دولارين لتتجاوز المئة دولار للبرميل
07:06 |
"سي إن إن" عن النائب الجمهوري توماس ماسي: أعتزم طرح إجراء للتصويت على عزل هيغسيث فور عودة الكونغرس للانعقاد
06:30 |
سي إن إن عن النائب الجمهوري توماس ماسي: أعتزم طرح إجراء للتصويت على عزل هيغسيث فور عودة الكونغرس للانعقاد
06:27 |
عبدول السيد يدعو لإنهاء الحرب على إيران: تكلفنا أرواح جنودنا وترفع تكاليف الوقود والغذاء وتستنزف أموال دافعي الضرائب
الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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