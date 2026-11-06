المقال التالي انتخابات أميركا أصابت سلطة الوصاية بـ«الدوار»
إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
10:33 |ولايتي: عند الحديث عن نظام جديد في غرب آسيا يجب التنبه إلى أن الأمن الجماعي يجب أن يتحقق للجميع
10:32 |ولايتي: إيران جسر يربط بين الخليج الفارسی وآسيا الوسطى والقوقاز وبحرعُمان وأي ممر للطاقة أو الترانزيت يتجاوزنا سيكلف غاليًا
10:31 |إيران| مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون السياسية والدولية علي أكبر ولايتي: دومينو الأزمات في المنطقة أثبت أن أمنها غير قابل للتجزئة
09:42 |إيران| حرس الثورة الإسلامية: الناقلتان أطفأتا أنظمة الملاحة والتعرّف الخاصة بهما وحاولتا الخروج من هرمز عبر المسار غير المسموح به
09:37 |إيران| حرس الثورة الإسلامية: حريق في ناقلتي نفط مخالفتين شرق مضيق هرمز وداخله بعد اصطدامهما بألغام بحرية
08:56 |صحيفة "معاريف" العبرية: إيران نجحت بمهارة كبيرة في فرض سيطرتها على مضيق هرمز وهي حاليًا من يحدد إيقاع الاقتصاد العالمي
08:50 |إيران| المتحدث باسم الجيش العميد أمير أكرمي نيا: السبيل الوحيد لفتح مضيق هرمز هو رضوخ أميركا لشروط الجمهورية الإسلامية الإيرانية السبعة
08:07 |صحيفة "معاريف" العبرية: ترامب ونتنياهو فشلا فشلًا ذريعًا في التخطيط للحرب ضد إيران وهما يواصلان ارتكاب الأخطاء نفسها في خططهما المستقبلية
07:43 |"إسرائيل اليوم" العبرية عن مسؤول "إسرائيلي" رفيع: الحرب على إيران كان يُفترض أن تؤدي إلى إسقاط النظام في طهران لكنها بدلًا من ذلك أسقطت الإدارة في واشنطن
07:37 |السيناتور عبدول السيد: كيف نضمن ألا تُستخدم أموال الضرائب في الإبادة الجماعية أو الفصل العنصري أو في حروب لا علاقة لنا بها؟
07:06 |"سي إن إن" عن النائب الجمهوري توماس ماسي: أعتزم طرح إجراء للتصويت على عزل هيغسيث فور عودة الكونغرس للانعقاد
06:30 |سي إن إن عن النائب الجمهوري توماس ماسي: أعتزم طرح إجراء للتصويت على عزل هيغسيث فور عودة الكونغرس للانعقاد
06:27 |عبدول السيد يدعو لإنهاء الحرب على إيران: تكلفنا أرواح جنودنا وترفع تكاليف الوقود والغذاء وتستنزف أموال دافعي الضرائب