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إيران
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إيران
هي السادسة.. حرس الثورة يسيطر على مُسيّرة أميركية من طراز MQM-170 فوق قشم
أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران الليلة الماضية السيطرة على طائرة أميركية مُسيّرة من طراز MQM-170 أثناء تحليقها في سماء جزيرة قشم في الخليج الفارسي.
وأوضحت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في بيان لها "أنه قد تم إنزال سادس طائرة استطلاع أميركية مسيّرة من طراز MQM-170 في سماء جزيرة قشم (جنوب البلاد)، وذلك بإجراء من قبل المنظومات المتقدمة للحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجو-فضائية لحرس الثورة الإسلامية".