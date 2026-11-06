واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة اليوم الجمعة 06 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، لليوم الـ394 على التوالي، عبر سلسلة جديدة من الاعتداءات طاولت مناطق متفرقة من القطاع، وأسفرت عن ارتقاء 6 شهداء وإصابة آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت مصادر محلية صباح اليوم الجمعة باستشهاد الطالبة الجامعية في كلية الطب سارة حسن أبو جياب متأثرة بجراح أصيبت بها على إثر قصف تعرضت له الجامعة الإسلامية بغزة قبل نحو عشرة أيام.

كذلك استشهد الفلسطيني نبيل حمد متأثرًا بإصابته جراء استهداف "إسرائيلي" وقع قبل عدة أيام في منطقة البلاخية بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما استشهد الفلسطيني محمد القيشاوي وأصيب عدد من المواطنين بينهم إصابة وُصفت بالخطيرة جراء استهداف مجموعة من المواطنين في محيط ميدان الشهداء بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأعلن مستشفى العودة عن استشهاد الطفل عدنان طارق عدنان القيرناوي البالغ من العمر 12 عامًا برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

واستشهد الفلسطيني فضل أبو مزيد جراء استهدافه من مُسيّرة للاحتلال قرب بلدية الزوايدة، فيما أسفر قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في المنطقة ذاتها عن استشهاد عبد الرحيم مطر.

وفي جنوب القطاع، أعلن مجمع ناصر الطبي عن استشهاد المواطنة نورة أبو عاذرة شيخ العيد البالغة من العمر 54 عامًا، وإصابة مواطنين اثنين آخرين برصاص الجيش "الإسرائيلي" في منطقة بئر تسعة عشر جنوبي مدينة خان يونس.

وصباح اليوم الجمعة قصفت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي" مناطق جنوبي خان يونس وشرقي دير البلح، فيما أطلقت الآليات العسكرية نيرانها شرقي حي التفاح بمدينة غزة وشرقي مخيم المغازي وسط القطاع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بارتفاع حصيلة الاعتداءات الصهيونية المستمرة على القطاع منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إلى 1602 شهيد، و5799 مصابًا، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين 847 شهيدًا من تحت أنقاض المباني المدمرة.

واستنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 74618 شهيدًا، و175925 مصابًا.

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