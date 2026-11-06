لمناسبة يوم شهيد حزب الله، يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة العلامة الشيخ نعيم قاسم (دام حفظه) يوم الأربعاء القادم ١١-١١-٢٠٢٦؛ الساعة السادسة مساءً، في مجمع سيد الشهداء (ع)- الضاحية الجنوبية.

وفي ما يلي نص الدعوة:

…..بسم الله الرحمن الرحيم…..

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".

صدق الله العلي العظيم

تعظيمًا وتكريمًا للشهداء سادة

قافلة الوجود

وإحياءً ليوم شهيد حزب الله

نتشرف بدعوتكم لحضور مهرجان

الوفاء للدماء الطاهرة

"أحياء"

والذي يتحدث في الأمين العام لحزب الله

سماحة العلامة الشيخ نعيم قاسم (دام حفظه)

الزمان: الأربعاء ١١-١١-٢٠٢٦؛ الساعة ٦:٠٠ مساءً.

المكان: مجمع سيد الشهداء (ع)- الضاحية الجنوبية.

الدعوة عامة-حزب الله

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