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إيران

حرس الثورة الإسلامية: اشتعال النيران بناقلتي نفط في مضيق هرمز
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إيران

حرس الثورة الإسلامية: اشتعال النيران بناقلتي نفط في مضيق هرمز

2026-11-06 10:01
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أفادت العلاقات العامة التابعة لبحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران باشتعال النيران في ناقلتي نفط مخالفتين بعد اصطدامهما بألغام بحرية أثناء عبورهما في منطقة محظورة في مضيق هرمز.

وقالت العلاقات العامة في بيان لها اليوم الجمعة 06 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "إن ناقلتي نفط مخالفتين تعرضتا للاصطدام بألغام بحرية أدت إلى توقفهما في مياه مضيق هرمز"، مشيرة إلى أن  الحادثة للناقلة الأولى وقعت في المنطقة الشرقية للمضيق، فيما كانت الأخرى تحاول عبور مسار غير مصرح به داخل المضيق.

وأوضح البيان أن "الناقلتين عمدتا إلى إغلاق كافة أنظمة الملاحة والتعريف الخاصة بهما، ووثقتا محاولة خروجهما عبر مسار غير قانوني في مضيق هرمز بدعم من الجيش الأميركي المعتدي والإرهابي، ما أدى إلى ارتطامهما بألغام بحرية، ونشوب حريق فيهما وتوقفهما عن الحركة".

وشدد بيان حرس الثورة على أن "مضيق هرمز سيبقى مغلقًا بفضل الله وبهمة رجال القوات البحرية للحرس الثوري، ولن يطرأ أي تغيير على هذا الوضع حتى تلبية الشروط السبعة، ولن تثمر محاولات قوات "سنتكوم" المعتدية لإجبار ناقلات النفط على المرور عبر مناطق غير مصرح بها وملغومة سوى عن هزائم متتالية ومخزية".

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