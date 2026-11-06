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إيران

ولايتي: إيران تعد أحد المهندسين الرئيسيين لصياغة النظام الإقليمي الجديد
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إيران

ولايتي: إيران تعد أحد المهندسين الرئيسيين لصياغة النظام الإقليمي الجديد

2026-11-06 12:53
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أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن تسونامي التغييرات الجيوسياسية في غرب آسيا قد ابتلع الانتخابات في كل من الانتخابات الصهيونية والأمريكية، مشددًا على أن إيران باتت اليوم أحد المهندسين الرئيسيين لصياغة النظام الإقليمي.

وفي تدوينة عبر منصة "إكس"، كتب ولايتي "في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن نظام جديد في غرب آسيا، يجب التأكيد على أن إيران تمثل حلقة وصل استراتيجية بين الخليج الفارسي وآسيا الوسطى، والقوقاز وبحر عمان"، مشددًا على أن أي ممر للطاقة أو ممر ترانزيت يسعى لتجاوز إيران، سيكون إما باهظ التكلفة أو غير مستقر.

وأضاف أن سلسلة الأزمات المتلاحقة، الممتدة من غزة إلى البحر الأحمر ومن لبنان إلى العراق، أثبتت أن أمن المنطقة غير قابل للتجزئة، مؤكدًا أنه إما أن يتحقق الأمن الجماعي، أو يواجه الجميع حالة من انعدام الأمن الجماعي.

وأكد ولايتي أن تسونامي التغييرات الجيوسياسية في غرب آسيا قد ابتلع الانتخابات في كل من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، مشددًا على أن النتيجة هي أن "إيران باتت اليوم أحد المهندسين الرئيسيين للنظام الإقليمي؛ وهي حقيقة لا يمكن حذفها ولا يمكن استبدالها".
 

 
 
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران علي اكبر ولايتي
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