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لبنان

النائب علي عمار: بيان السفارات الخمس قمة في الإسفاف والوقاحة
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لبنان

النائب علي عمار: بيان السفارات الخمس قمة في الإسفاف والوقاحة

2026-11-06 13:04
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ندد عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني النائب علي عمار بما تضمنه بيان سفارات الدول الخمس التي تدعي زورًا أنها صديقة للبنان، معتبرًا أن هذا البيان "قمة في الإسفاف والوقاحة"، مطالبًا السلطة اللبنانية بـ"التحرك الجاد والفعلي ووضع حدّ لهذه الانتهاكات التي تمس سيادة لبنان ومؤسساته".

وقال النائب عمار في بيان له اليوم الجمعة 06 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 "إن البيان الصادر عن سفارات الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان، يعبر عن قمة الإسفاف والوقاحة، لما ينطوي عليه من تجرؤ سافر على التدخل في أدق تفاصيل الشؤون الداخلية اللبنانية، من دون أي اعتبار لسيادة لبنان واستقلالية قضائه أو للأصول الدبلوماسية أو لكرامة الشعب اللبناني، وصولًا إلى حدّ التدخل في تقرير خياراته الوطنية وفرض توجهات سياسية عليه".

وأضاف: "إن استمرار السلطة اللبنانية في التغاضي عن هذه التدخلات المتكررة والتعامل معها وكأنها أمر طبيعي ومألوف، أمر مرفوض ومدان بالكامل، وإن المسؤولية الوطنية والدستورية تفرض عليها التحرك الجاد والفعلي ووضع حدّ لهذه الانتهاكات التي تمس سيادة لبنان ومؤسساته، وتشكل إهانة لا يجوز السكوت عنها بحق اللبنانيين جميعًا". 

وتابع النائب عمار: "لقد كان الأجدى بهذه الدول التي تدّعي زورًا أنها صديقة للبنان وحريصة على دعمه أن تجتمع لإصدار بيان يرفض استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي اللبنانية، ويدين الاعتداءات اليومية على السيادة اللبنانية، وجرائم القتل والتدمير والتهجير، والانتهاك المتواصل للاتفاقات والقرارات الدولية، وأن تعلن دعمها لحق الشعب اللبناني، الذي تكفله القوانين والمواثيق الدولية، في الدفاع عن نفسه وأرضه بكل الوسائل المشروعة، وأن تدعو إلى الحوار والتفاهم الوطني بين اللبنانيين، بدلًا من المساهمة في تأجيج الانقسامات وإثارة الفتن بينهم والدفاع عن أعدائهم".

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله الولايات المتحدة الأميركية بريطانيا كندا اليابان استراليا السيادة علي عمار
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