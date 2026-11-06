ارتكب الطيران السعودي صباح اليوم الجمعة (6 تشرين الثاني 2026)، مجزرة مروعة بحق المدنيين في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، إثر استهدافه بثلاث غارات جوية سوق الحضارة الشعبي لبيع المواشي، أثناء اكتظاظه بالمواطنين والمتسوقين.

وقالت قناة المسيرة نقلًا عن معلومات أولية :" شنّ طيران العدو السعودي صباح اليوم، ثلاث غارات متتالية على سوق الحضارة لبيع المواشي في مديرية الوازعية، في وقت كان يشهد فيه السوق ازدحامًا كبيرًا بالمواطنين الذين توافدوا إليه لشراء وبيع المواشي، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى".

وبحسب مصادر محلية، فإن جريمة الاستهداف تسببت بحالة من الهلع في أوساط الأهالي، خصوصًا أن الغارات طالت سوقًا شعبيًا يرتاده مئات الموطنين من أبناء المديرية والمناطق المجاورة، ويشكل وجهة يومية للتبادل التجاري وشراء المواشي، ما جعل أعدادًا كبيرة من المواطنين عرضة للقصف المباشر.



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